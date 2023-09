Fifa anuncia indicados ao prêmio The Best; Ederson é o único brasileiro na lista

A Fifa anunciou nesta quinta-feira a lista dos indicados ao prêmio The Best. O único brasileiro da relação é o goleiro Ederson, titular da seleção brasileira sob o comando de Fernando Diniz. O jogador é um dos representantes do Manchester City, que dominou a lista masculina. Dono da tríplice coroa na última temporada europeia, o clube inglês emplacou a metade dos indicados ao prêmio de Melhor Jogador do mundo: Erling Haaland, Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan (que se transferiu ao Barcelona ao fim da temporada), Rodri e Bernardo Silva. O atual campeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra ainda tem Ederson na categoria de Melhor Goleiro. O brasileiro disputa com o marroquino Yassine Bounou (então no Sevilla), o belga Thibaut Courtois (Real Madrid), o camaronês André Onana (Inter de Milão/Manchester United) e o alemão Marc-André ter Stegen (Barcelona). O comandante do City também briga por prêmio. Pep Guardiola concorre com Simone Inzaghi (Inter de Milão), Ange Postecoglou (Celtic/Tottenham), Luciano Spalletti (então Napoli) e Xavi Hernández (Barcelona). A lista dos candidatos ao prêmio de Melhor Jogador não conta com Cristiano Ronaldo, mas tem Lionel Messi. O jogador foi indicado pela temporada com o Paris Saint-Germain - atualmente defende o Inter Miami, nos Estados Unidos. Kylian Mbappé, ex-companheiro do argentino no PSG, também está na briga. Neste ano, os jogadores e treinadores tiveram menos tempo para mostrar serviço nos gramados. Eles foram indicados com base no período de 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à final da Copa do Mundo no Catar, a 20 de agosto deste ano. No caso das mulheres, o intervalo vai de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto deste ano, dia em que foi disputada a final da Copa do Mundo feminina. Os futuros vencedores de cada categoria serão decididos com base nos votos dos atuais técnicos de todas as seleções masculina e feminina, dos atuais capitães de todas as seleções, de um jornalista especializado de cada país e dos torcedores pelo site oficial d Fifa. A votação online abriu nesta quinta-feira. A data da cerimônia ainda não foi divulgada. O prêmio Puskás, concedido ao autor do gol mais bonito da temporada, ainda não definiu seus indicados. A previsão da Fifa é de divulgá-los no dia 21 de setembro.

MELHOR JOGADORA Aitana Bonmatí (Espanha), Linda Caicedo (Colômbia), Rachel Daly (Inglaterra), Kadidiatou Diani (França), Caitlin Foord (Austrália), Mary Fowler (Austrália), Alex Greenwood (Inglaterra), Jennifer Hermoso (Espanha), Lindsey Horan (EUA), Amanda Ilestedt (Suécia), Lauren James (Inglaterra), Sam Kerr (Austrália), Mapi León (Espanha), Hinata Miyazawa (Japão), Salma Paralluelo (Espanha) e Keira Walsh (Inglaterra). MELHOR JOGADOR Julián Álvarez (Argentina), Marcelo Brozovic (Croácia), Kevin De Bruyne (Bélgica), Ilkay Gündogan (Alemanha), Erling Haaland (Noruega), Rodrigo (Espanha) Hernández Cascante (Espanha), Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia), Kylian Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina), Victor Osimhen (Nigéria), Declan Rice (Inglaterra) e Bernardo Silva (Portugal). MELHOR TREINADORA Peter Gerhardsson (Suécia), Jonatan Giráldez (Espanha), Tony Gustavsson (Suécia), Emma Hayes (Inglaterra) e Sarina Wiegman (Holanda). MELHOR TÉCNICO Pep Guardiola (Espanha), Simone Inzaghi (Itália), Ange Postecoglou (Austrália), Luciano Spalletti (Itália) e Xavi (Espanha). MELHOR GOLEIRA Mackenzie Arnold (Austrália), Ann-Katrin Berger (Alemanha), Catalina Coll (Espanha), Mary Earps (Inglaterra), Christiane Endler (Chile), Zecira Mušovic (Suécia) e Sandra Paños García-Villamil (Espanha). MELHOR GOLEIRO Yassine Bounou (Marrocos), Thibaut Courtois (Bélgica), Ederson (Brasil), André Onana (Camarões) e Marc-André ter Stegen (Alemanha). INDICADOS DA TORCIDA Club Atlético Colón, de Santa Fe (Argentina), Fran Hurndall (Inglaterra) e Miguel Ángel, Millonarios (Colômbia).