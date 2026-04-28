Fifa anuncia cartão vermelho para jogadores que taparem a boca em atos discriminatórios

A punição de Prestianni foi apenas o primeiro passo. O argentino levou gancho de seis jogos pela Uefa por proferir palavras racistas contra Vini Jr., do Real Madrid, na Champions League, tapando a boca para esconder suas ofensas. Nesta terça-feira, a Fifa anunciou que jogadores que repetirem o ato do jogador do Benfica, escondendo a boca e atacando oponentes com discriminação, serão punidos de imediato com cartão vermelho.

Em reunião especial realizada em Vancouver, no Canadá, nesta terça-feira, a International Football Association Board (IFAB) aprovou por unanimidade as duas propostas da Fifa para alteração no regulamento, em medidas de emergência para combater atos discriminatórios que não cabem mais no futebol, tampouco na sociedade.

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"A critério da organização da competição, qualquer jogador que cobrir a boca em uma situação de confronto com um adversário poderá ser punido com cartão vermelho", anunciou a Fifa, conformando medida sugerida na Assembleia Geral Anual da IFAB, em fevereiro.

A outra medida é contra jogadores que abandonam o campo em protesto contra uma decisão do árbitro. "A critério da organização da competição, o árbitro poderá punir com cartão vermelho qualquer jogador que abandone o campo em protesto contra uma decisão do árbitro. Esta nova regra também se aplicará a qualquer membro da comissão técnica que incite os jogadores a abandonar o campo", completou a Fifa.

O ocorrido na final da Copa Africana das Nações, quando Senegal deixou o gramado diante de Marrocos, após não aceitar uma penalidade anotada, depois voltou e ganhou na prorrogação, também foi destacado e trará punições. Uma equipe que causar o abandono de uma partida, em princípio, perderá a partida por WO."

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As novas recomendações do regulamento da Fifa serão informadas para todas as 48 seleções que estarão na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México nas próximas semanas, já prevendo uma competição "limpa" no meio do ano.