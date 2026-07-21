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Fifa abre votação para eleger o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026

Eleição acontece por voto popular no site da entidade até o dia 27 de julho

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 14:44:16 Editado em 21.07.2026, 14:44:12
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Fifa abre votação para eleger o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026
Autor Julián Álvarez, da Argentina, celebrando gol marcado na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Reprodução/X/@afaseleccion

A Fifa abriu na última segunda-feira (20) a votação popular para eleger o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026. A eleição conta com 12 candidatos selecionados pela entidade e os torcedores podem registrar a sua escolha através do site oficial da federação até o dia 27 de julho.

- leia mais: Presidente de LaLiga pede saída de Infantino e critica Copa do Mundo com 64 seleções

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A seleção da Espanha, que se sagrou campeã do torneio, é representada por Ferran Torres, indicado justamente pelo gol que garantiu o título mundial. A Argentina também se destaca com dois concorrentes na disputa: Julián Álvarez, pela finalização contra a Suíça, e Lionel Messi, pelo lance diante da Argélia. Artilheiro isolado da Copa, o francês Kylian Mbappé participa da corrida com o tento anotado contra a seleção de Senegal.

Apesar da tradição, o Brasil não possui nenhum jogador concorrendo ao prêmio nesta edição. Curiosamente, a seleção brasileira é coadjuvante em um dos lances indicados: o atacante norueguês Erling Haaland concorre com o segundo gol marcado sobre a equipe comandada por Carlo Ancelotti, justamente na partida que sacramentou a eliminação do país no Mundial.

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A relação de candidatos é completada por jogadores de diversas seleções que marcaram gols de destaque na primeira fase e nos mata-matas da competição.

Confira a lista de candidatos ao prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026:

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- Julián Álvarez (Argentina) x Suíça;

- Lionel Messi (Argentina) x Argélia;

- Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina) x Catar;

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- Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) x Argentina;

- Ferran Torres (Espanha) x Argentina;

- Kylian Mbappé (França) x Senegal;

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- Wilson Isidor (Haiti) x Marrocos;

- Jude Bellingham (Inglaterra) x França;

- Daizen Maeda (Japão) x Suécia;

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- Erling Haaland (Noruega) x Brasil;

- Elijah Just (Nova Zelândia) x Irã;

- Eldor Shomurodov (Uzbequistão) x RD Congo.v

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