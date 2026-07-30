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REPERCUSSÃO

Fifa abre processo disciplinar contra jogadores argentinos e Gavi por confusão na final da Copa

Entidade investiga atletas por agressão e conduta antidesportiva após decisão do Mundia

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 10:40:09 Editado em 30.07.2026, 10:40:02
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Fifa abre processo disciplinar contra jogadores argentinos e Gavi por confusão na final da Copa
Autor Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Fifa anunciou a abertura de processos disciplinares contra jogadores da Argentina, um membro da comissão técnica argentina e o meia espanhol Gavi devido à confusão registrada no encerramento da final da Copa do Mundo. Pela seleção sul-americana, os atletas Leandro Paredes e Nahuel Molina, acompanhados pelo auxiliar técnico Roberto Ayala, são investigados por possível violação do artigo 14 do Código Disciplinar da entidade, referente a atos de agressão. Já o jogador argentino Thiago Almada e o espanhol Gavi respondem por suposta conduta antidesportiva, enquadrada no artigo 14.1(b) do regulamento.

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Todos os envolvidos na confusão já enviaram suas defesas e o caso segue sob análise do Comitê Disciplinar da Fifa, que ainda não estabeleceu uma data oficial para a divulgação das sanções. Paralelamente às investigações individuais, a Associação do Futebol Argentino (AFA) também virou alvo de um procedimento formal da entidade internacional. A federação é apurada por supostas infrações aos artigos 13, 14, 15 e 17 do código da instituição, dispositivo que abrange tópicos de ordem, segurança, conduta imprópria, discriminação e uso de eventos esportivos para manifestações de caráter não esportivo.

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A apuração sobre a AFA leva em consideração uma série de ocorrências registradas ao longo da campanha da equipe no torneio. Entre os episódios citados pela Fifa estão cânticos e gestos discriminatórios, atrasos para o início de partidas, descumprimento de protocolos operacionais e de segurança, exibição de mensagens consideradas inadequadas por parte da delegação e de torcedores, além do arremesso de objetos em campo. Dentro das quatro linhas, a Espanha conquistou o bicampeonato mundial ao derrotar a Argentina por 1 a 0, com gol marcado por Ferran Torres.

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Argentina Associação do Futebol Argentino comportamento antidesportivo Copa do Mundo disciplinar fifa
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