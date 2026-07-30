Fifa abre processo disciplinar contra jogadores argentinos e Gavi por confusão na final da Copa

A Fifa anunciou a abertura de processos disciplinares contra jogadores da Argentina, um membro da comissão técnica argentina e o meia espanhol Gavi devido à confusão registrada no encerramento da final da Copa do Mundo. Pela seleção sul-americana, os atletas Leandro Paredes e Nahuel Molina, acompanhados pelo auxiliar técnico Roberto Ayala, são investigados por possível violação do artigo 14 do Código Disciplinar da entidade, referente a atos de agressão. Já o jogador argentino Thiago Almada e o espanhol Gavi respondem por suposta conduta antidesportiva, enquadrada no artigo 14.1(b) do regulamento.

- leia mais: Sesc Apucarana abre inscrições gratuitas para cursos de tecnologia do Inova Lab

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Todos os envolvidos na confusão já enviaram suas defesas e o caso segue sob análise do Comitê Disciplinar da Fifa, que ainda não estabeleceu uma data oficial para a divulgação das sanções. Paralelamente às investigações individuais, a Associação do Futebol Argentino (AFA) também virou alvo de um procedimento formal da entidade internacional. A federação é apurada por supostas infrações aos artigos 13, 14, 15 e 17 do código da instituição, dispositivo que abrange tópicos de ordem, segurança, conduta imprópria, discriminação e uso de eventos esportivos para manifestações de caráter não esportivo.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A apuração sobre a AFA leva em consideração uma série de ocorrências registradas ao longo da campanha da equipe no torneio. Entre os episódios citados pela Fifa estão cânticos e gestos discriminatórios, atrasos para o início de partidas, descumprimento de protocolos operacionais e de segurança, exibição de mensagens consideradas inadequadas por parte da delegação e de torcedores, além do arremesso de objetos em campo. Dentro das quatro linhas, a Espanha conquistou o bicampeonato mundial ao derrotar a Argentina por 1 a 0, com gol marcado por Ferran Torres.