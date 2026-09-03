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Fifa abre inscrições para voluntários na Copa do Mundo feminina de 2027; veja como se inscrever

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Fifa abriu, nesta quinta-feira, inscrições para os candidatos que quiserem trabalhar como voluntários na Copa do Mundo de futebol feminino, que acontecerá no ano que vem no Brasil, e vai contar com oito cidades-sedes. A iniciativa vai contar com mais de seis mil pessoas e as inscrições devem ser feitas no site https://www.fifa.com/pt/tournaments/womens/womensworldcup/brazil-2027/volunteers.

Para poder participar deste processo, os interessados precisam atender a algumas exigências como ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição, ser brasileiro ou ter autorização para legal para entrar no Brasil durante a competição, e ainda ter disponibilidade para cumprir entre sete e dez turnos durante o período operacional do torneio em junho e julho de 2027.

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Não é necessário ter experiência prévia para a função de voluntário. No entanto, é essencial dominar o português (idioma oficial do Brasil) e ter conhecimento do inglês. De acordo com a entidade que comanda o futebol no mundo, falar outros idiomas será um diferencial para os postulantes a uma vaga.

Parte integrante na engrenagem dessas competições, os voluntários atuam em mais de 20 áreas funcionais, entre elas, Mídia, Tecnologia, Transporte, Gestão de competições e Cerimônias. Na Copa do Mundo feminina que será sediada no Brasil, a atuação será feita em locais de competição e sem competição, incluindo estádios, aeroportos, centros de treinamentos e hotéis.

Assim, os selecionados serão escolhidos para colaborar na realização do torneio nas oito cidades-sedes que vão receber a competição: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

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Desde a abertura da expressão de interesse, em julho, mais de cem mil pessoas manifestaram o desejo de participar do evento. No entanto, esse cadastro inicial não equivale a uma inscrição. Para se candidatar, os interessados devem criar ou acessar sua conta na Comunidade de Voluntários da Fifa em volunteer.FIFA.com, selecionar a Copa do Mundo Feminina da Fifa Brasil 2027 e preencher e enviar o formulário de inscrição, além de concluir uma breve avaliação online.

Em 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo masculina, que teve a Alemanha como campeã, o evento contou com a participação de 13 mil voluntários.

A edição do Mundial feminino de seleções no ano que vem terá início no dia 24 de junho e a final está programada para 25 de julho. Por estar na condição de anfitriã, a seleção brasileira, comandada pelo técnico Arthur Elias, já está classificada.

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