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'Fico agradecido por esse carinho', diz Parreira aao receber alta após três meses internado

Escrito por (via Agência Estado)
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O ex-técnico Carlos Alberto Parreira não escondeu sua gratidão pelas mensagens de apoio e carinho após receber alta do Hospital Samaritano Barra, do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado. Nos últimos três meses, o tetracampeão lutou contra uma inflamação pulmonar e permaneceu internado durante todo o período, chegando a ficar 43 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e viu muita gente torcer por sua pronta reabilitação.

Recuperado de uma inflamação pulmonar, Parreira agradeceu o carinho recebido. Internado desde junho, o ex-técnico precisou de ajuda de aparelhos para respirar nos primeiros dias de internação, melhorando pouco depois, tendo a sedação reduzida pela equipe médica.

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Ao portal GE, Parreira falou brevemente sobre o momento em que ficou internado e agradeceu as mensagens de apoio e carinho durantes os meses que ficou hospitalizado.

"A homenagem) É o produto final de um trabalho de 40 anos com clubes e Seleção. Fico agradecido por esse carinho, que, com certeza, ajudou muito", declarou o ex-treinador.

"A parte física a gente recupera. O importante era o emocional, que está muito bom", continuou Parreira. "Alimentação, cuidado e um pouco de exercício... em breve a gente está de volta às atividades normais."

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