FIA vai rever punição atribuída a Hamilton por atravessar a pista a pé no GP do Catar de F-1

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) anunciou neste domingo que revisará a punição atribuída a Lewis Hamilton por atravessar, a pé, a pista do GP do Catar de Fórmula 1. O episódio ocorreu após o heptacampeão sofrer um acidente com seu companheiro de equipe, George Russell, logo na primeira curva do Circuito de Lusail.

"A FIA está revisitando o incidente em que Lewis Hamilton cruzou uma pista ativa durante o GP do Qatar. A entidade observa que o piloto pediu desculpas durante a audiência subsequente dos comissários em relação ao incidente e reconheceu que a travessia representou uma séria violação de segurança. No entanto, em vista de seu status de modelo a seguir, a FIA está preocupada com a impressão que suas ações podem ter causado nos pilotos mais jovens", disse a entidade em comunicado.

Hamilton tentou ultrapassar o parceiro e acabou tocando o carro dele. Os dois foram parar fora da pista, mas Russell teve condições de continuar para cruzar a linha de chegada em quarto lugar. Já o experiente piloto de 38 anos teve de abandonar a prova e atravessou a pista a pé, com a corrida em andamento.

De acordo com o relatório da FIA, Hamilton se desculpou pela imprudência durante audiência sobre o caso. O incidente rendeu uma multa de 50 mil euros, mas ele terá de arcar com apenas metade do valor desde que não cometa infrações semelhantes às do GP do Catar nas próximas etapas da Fórmula 1.

A revisão não significa que a punição de Hamilton aumentará. A FIA busca avaliar melhor suas penalidades para determinar infrações, visando dar mais segurança aos pilotos nos próximos anos. Apesar de ter saído logo na primeira volta do último GP, Hamilton ocupa o terceiro lugar no mundial de pilotos, com 194 pontos, atrás do tricampeão Max Verstappen, com 433, e de Sergio Pérez, com 224.

Os pilotos voltam para a pista entre os dias 20 e 22 de outubro para o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas.