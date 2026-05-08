FIA anuncia mudanças na divisão de potência dos motores da Fórmula 1 para temporada 2027

A Fórmula 1 vai ter mudanças para a temporada 2027. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta sexta-feira que a divisão de potência do motor dos carros da categoria vai sofrer alterações.

As equipes selaram um acordo para mudar a participação do motor na potência total dos carros. Diante deste novo cenário, a capacidade sairia dos atuais 50%-50% para 60% combustão interna e os 40% restantes elétrico.

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Uma reunião online, realizada na manhã desta sexta-feira, e programada pela entidade, contou com a presença dos mais variados integrantes do circo da F-1. Participaram do encontro os chefes de equipe, gestores da Fórmula 1 e representantes das cinco fornecedoras de motores da categoria: Ferrari, Ford, Honda, Audi e Mercedes.

Assim, para 2027, a potência de motor de combustão interna aumentará em cerca de 50 KW de potência (chegando a 400KW). Esse acréscimo acontece graças a um aumento no fluxo de combustível. Já o sistema de recuperação de energia será reduzida na mesma proporção.

Neste ano, com as mudanças nas regras , a potência da parte elétrica subiu para 350 kW. A parte de combustão, no entanto, caiu dos 550 para 400kW. Diante das alterações, a divisão passou a girar em torno de 53-47%, mas passou a ser tratada publicamente como 50-50% para facilitar a compreensão do público.

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Na reunião desta sexta também foram revisadas mudanças implementadas pela FIA nesta pausa forçada do mês de abril (que teve dois GPS cancelados por causa dos conflitos no Oriente Médio). Melhorar a segurança dos pilotos foi o grande objetivo dessas alterações.