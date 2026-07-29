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Festa de despedida de Bruno Guimarães antes de voltar à Inglaterra repercute nas redes sociais

Escrito por Felipe Alencar (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 15:03:00 Editado em 29.07.2026, 15:14:04
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O meio-campista Bruno Guimarães tem aproveitado os últimos dias de férias no Brasil. O jogador retornará para a Inglaterra na sexta-feira, 31, para se reapresentar ao Newcastle.

Nas redes sociais, uma festa de despedida do Brasil promovida pelo jogador causou enorme repercussão. No evento, Bruno Guimarães aparece se divertindo com familiares e amigos. Em determinado momento, o atleta é visto interagindo junto com o cantor Belo, um dos convidados da festa.

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Torcedores comentaram o fato nas redes sociais. Muitos deles criticaram o jogador, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Na derrota por 2 a 1 para a Noruega, que causou a eliminação do Brasil no Mundial nas oitavas de final, Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0.

Dois dias depois do revés na Copa, Bruno Guimarães se pronunciou pelas redes sociais e comentou o pênalti perdido e a derrota diante dos noruegueses.

"Já escrevi e apaguei tantas e tantas vezes que já perdi as contas. Estive sempre presente por aqui nas vitórias, nada mais justo do que me apresentar e não fugir de falar com vocês na derrota", disse na ocasião.

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"O futebol, que me deu tudo o que eu tenho, está sendo o responsável por me fazer sentir a pior dor dos meus 28 anos de vida. Perder o pênalti e ser eliminado nas oitavas de final é duro, é sofrido, dói muito, mas será mais um obstáculo para superar", afirmou.

O meio-campista tem futuro incerto no Newcastle. Segundo a "ESPN", o Arsenal fez uma proposta de cerca de R$ 512 milhões para contratar o jogador, que teria ficado "balançado" com a oferta.

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