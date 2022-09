Ferrari domina e Mercedes se destaca no 1º treino livre do GP da Itália de F-1

(via Agência Estado)

A Ferrari não decepcionou a torcida no início das atividades do GP da Itália de Fórmula 1. No começo desta sexta-feira, o time da casa foi o mais veloz no primeiro treino livre e dominou as primeiras posições, com o monegasco Charles Leclerc à frente. A Mercedes também se destacou e ficou com o terceiro e quarto posto desta primeira sessão no tradicional Circuito de Monza.

Sob sol e clima estável, Leclerc anotou 1min22s410 na melhor de suas 24 voltas no traçado italiano. O espanhol Carlos Sainz Jr. veio logo atrás, com 1min22s487. O fim de semana é especial para a Ferrari não apenas por correr em casa. A equipe celebra seus 75 anos com uma pintura especial, destacando o amarelo no carro, nos macacões dos pilotos e na estrutura da Ferrari no paddock.

A Mercedes também foi bem, confirmando a recuperação apresentada nas últimas etapas. O britânico George Russell obteve o terceiro melhor tempo, com 1min22s689. E o compatriota Lewis Hamilton apareceu no quarto posto, com 1min22s831. No fim de semana passado, o time esteve perto de ter os dois pilotos no pódio, na Holanda.

Em quinto, veio o holandês Max Verstappen, no embalo de quatro vitórias consecutivas. O piloto da Red Bull marcou 1min22s840. Mas o resultado não tem maior significado neste primeiro treino livre porque ele chegou a ser atrapalhado quando tentava uma volta rápida nos minutos finais da sessão. Até então, vinha mostrando que poderia superar o tempo de Leclerc.

Seu companheiro de time, o mexicano Sergio Pérez, segue com dificuldades. Nesta sexta, foi apenas o 14º mais rápido. Ao longo da sessão, chegou a perder o controle do carro e saiu rapidamente da pista, sem maiores consequências.

O Top 10 contou também com a dupla da Alpine, logo atrás de Verstappen. O francês Esteban Ocon marcou o sexto tempo, com 1min23s075, enquanto o espanhol Fernando Alonso foi o sétimo, com 1min23s099.

Em oitavo, apareceu o japonês Yuki Tsunoda (AlphaTauri), com 1min23s260, seguido de perto pelo finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo), com 1min23s394. O australiano Daniel Ricciardo (McLaren) completou a lista dos 10 mais velozes ao anotar 1min23s511.

A sessão contou com dois pilotos reservas na pista. O local Antonio Giovinazzi substituiu Mick Schumacher na Haas, enquanto o holandês Nyck de Vries foi o segundo piloto da Aston Martin. Ele é um dos fortes candidatos a aparecer no grid da F-1 em 2023. Neste ano, já esteve na pista defendendo três equipes diferentes. As outras são Williams e Mercedes.

PUNIÇÕES

Uma série de sanções anunciadas nesta sexta vai bagunçar o grid de largada do domingo. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz Jr., Valtteri Bottas e Yuki Tsunoda vão perder posições na partida da prova.

Hamilton, Bottas e Tsunoda vão sofrer as maiores punições, por conta de diversas trocas nos componentes das unidades de potência dos seus carros. Eles devem largar no fundo do pelotão, dividindo as últimas posições.

O japonês terá a sanção causada pela trocar de componentes acima do limite permitido somada à punição de 10 posições por ter alcançado cinco advertências na temporada, por conta de condutas inadequadas em diferentes corridas do ano.

Verstappen, Pérez e Sainz devem perder menos posições, ainda não definidas, apenas por mudanças no motor. A depender do resultado do treino classificatório, marcado para as 11hs de sábado (horário de Brasília), devem largar à frente dos demais pilotos punidos. A corrida está agendada para as 10h de domingo.