Ferrari anuncia renovação de contrato com Charles Leclerc: "Feliz em continuar esta jornada"

A parceria entre a Ferrari e Charles Leclerc está garantida por mais algumas temporadas. A equipe italiana anunciou na madrugada desta quarta-feira (03) a renovação de contrato encerrando, portanto, os rumores de que o piloto monegasco deixaria a escuderia.

O comunicado compartilhado nas redes sociais não especifica o tempo de duração. Como o vínculo atual terminaria em 2029, a expectativa é que esse novo acordo vá além de 2030. O anúncio acontece às vésperas da disputa do GP de Mônaco, terra natal do piloto.

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"Não poderia estar mais feliz em continuar essa jornada. Sempre foi muito mais do que apenas uma equipe para mim. É a equipe que eu amo e da qual sonhei fazer parte desde criança, e depois de todos esses anos, tornou-se uma segunda família", afirmou o piloto.

A renovação marca o capítulo mais recente de uma relação de uma década entre a equipe e Leclerc, já que ele, atualmente com 28 anos, ingressou na academia de pilotos em 2016.

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"Juntos compartilhamos momentos incríveis e alguns mais difíceis, mas acredito nesta equipe mais do que nunca e sou profundamente grato por continuarmos caminhando lado a lado em direção ao nosso objetivo de trazer o Campeonato Mundial de volta para Maranello", afirmou o piloto.

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Chefe da equipe, Fred Vasseur exaltou o final feliz e exaltou a sintonia entre as duas partes. "Charles faz parte da família Ferrari há muitos anos e essa renovação parece algo muito natural para nós", declarou.

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No Mundial de pilotos, Leclerc é a principal sombra ao favoritismo dos concorrentes da Mercedes. Ele aparece em terceiro lugar na classificação e contabiliza 75 pontos. Kimi Antonelli lidera a tabela com 131, enquanto George Russell, seu companheiro de escuderia, figura no segundo posto com 88.