Ferraresi explica foto antiga com camisa do São Paulo: 'Presente do meu pai'

O zagueiro Nahuel Ferraresi foi apresentado oficialmente como novo jogador do São Paulo, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, e aproveitou a oportunidade para explicar a origem de uma foto sua, ainda criança, vestindo a camisa tricolor. A imagem se epalhou pelas redes sociais assim que o venezuelano foi anunciado como reforço são-paulino no final de semana.

"Naquela época o clube ganhou a Libertadores e o Mundial de Clubes, em 2005. Meu pai sempre comprou camisas de clubes para mim, sempre que ia para rua voltava com uma camisa. Nessa época, comprou a do São Paulo. Fui em um treino do Deportivo Táchira em minha cidade e tirei foto com os jogadores com a camisa do São Paulo", afirmou o jogador de 25 anos, feliz com a repercussão da imagem entre os torcedores.

"Depois, recebi mensagens nas redes, o carinho que recebi e que notei quando cheguei, foi incrível. Muito agradecido pelo carinho que me deram até o dia de hoje. Orgulhoso de vestir a camisa tanto dentro quanto fora", disse. "Estou feliz de estar aqui, darei tudo para ajudar meus companheiros. Sempre segui o futebol brasileiro, mais do que fora", completou.

Ferraresi chega ao São Paulo emprestado pelo Manchester City, com contrato válido até 30 de junho de 2023 e possibilidade de prorrogação até 31 de dezembro de 2023. Adquirido pelo Grupo City na época em que jogava pelo Deportivo Táchira, em 2017, passou pelo futebol uruguaio, no qual defendeu o Montevideo City Torque, e pela Espanha, onde foi jogador do CF Peralada. Depois, vestiu as camisas de Porto B, Moreirense e Estoril, em Portugal.

"Agradeço pela oportunidade de estar jogando neste grande clube. Estou muito feliz de estar aqui. Farei tudo para levar o clube ao lugar mais alto e ajudar meus companheiros como puder. Posso jogar em linha de quatro ou cinco, como disse o técnico. Posso jogar pela direita e esquerda, eu me sinto mais cômodo dos lados, tenho saída com bola, mas me sinto confortável em qualquer lugar", apresentou-se o zagueiro.

O reforço ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), mas a expectativa é que esteja regularizado até sexta-feira. No domingo, o São Paulo enfrenta o Santos em clássico pela 23ª rodada do Brasileirão.