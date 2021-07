Da Redação

Fernando Scheffer conquista medalha de bronze

Nesta segunda-feira (26), o brasileiro Fernando Scheffer conquistou medalha de bronze da prova dos 200 metros livre dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com uma grande performance na segunda metade da disputa, ele garantiu assim o primeiro pódio do Brasil na natação na Olimpíada realizada no Japão.

Ao finalizar a prova com o tempo de 1min44s66, após um final equilibrado entre os que brigavam principalmente pela terceira posição, Scheffer só ficou atrás de dois nadadores britânicos que faturaram os dois primeiros lugares. O ouro ficou com Tom Dean, com a marca de 1min44s22, e a prata foi assegurada pelo seu compatriota Scott Duncan, com 1min44s26.

O brasileiro bateu na borda no sprint final com uma vantagem muito pequena em relação ao quarto colocado, o romeno David Popovici, que terminou com um tempo de 1min44s68 nesta decisão realizada no Centro Aquático de Tóquio.

Vale lembrar que Scheffer garantiu o bronze também depois de ter avançado à final com o oitavo e último tempo entre os classificados nas semifinais. Já Scott Duncan, que foi o líder desta fase, acabou perdendo o ouro para o seu compatriota na disputa pelo pódio na final.

Com informações Terra.