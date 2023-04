Fernando Lázaro pode fazer 'rodízio' no meio com ausência de Renato Augusto no Corinthians

(via Agência Estado)

Fernando Lázaro já disse mais de uma vez que não há um substituto de Renato Augusto no elenco do Corinthians. O presidente Duílio Monteiro Alves até pediu a jornalistas sugestões de opções de contratação para a vaga. Sem seu cérebro na armação, o treinador pode fazer um rodízio na posição enquanto o camisa 8 não se recupera da artroscopia no joelho. Até mesmo alternar o esquema de jogo.

E são muitas as opções, a depender do rival e do local do jogo, com jovens surgindo como opção para dar mais velocidade e experientes de plantão para esquema mais conservador. No Uruguai, nos 3 a 0 sobre o Liverpool, Maycon foi o escolhido após o jogador acusar a lesão. O volante, assim como Paulinho, seriam escolhas para duelos como visitante, sobretudo na Libertadores, na qual o contragolpe será uma arma.

Na formação com mais peças de contenção no meio, Giuliano ganha liberdade para aparecer mais na frente e ter liberdade para ir à área. Ocorre que Fausto Vera já havia sido escalado contra o Liverpool justamente para isso.

Nesta segunda-feira às atividades foram de posicionamento e chutes ao gol, mas o treinador não deu pistas de quem deve escalar diante do Remo, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Como a competição é mata-mata e a ordem é trazer um bom resultado do Pará, um atacante a mais pode aparecer ao lado de Rogér Guedes e Yuri Alberto.

As opções ofensivas contariam com o retorno de Adson aos 11 titulares ou mesmo com a primeira chance para o recém-contratado Chrystian Bartetta. Esses nomes são favoritos para partidas também na Neo Química Arena, como os jogos seguintes, contra Cruzeiro (Brasileirão) e Argentinos Juniors (Libertadores).

Um nome que agrada a torcida, mas ainda dá os primeiros passos no profissional é o de Matheus Araújo, fã confesso de Renato Augusto e que fez quatro partidas no time de cima. O meia de 20 anos foi surpresa contra o Santo André e surpreendeu Fernando Lázaro, podendo ganhar tempo em campo, principalmente em jogo com viagem longa e na qual nem todo o grupo deve viajar.

Renato Augusto pode ficar ausente por até 14 jogos e o Corinthians não conseguiu vencer em 2023 sem ele em campo, o que dá enorme dor de cabeça no treinador, nos dirigentes e também na torcida.