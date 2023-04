Fernando Lázaro diz que Corinthians 'precisa melhorar em todos os aspectos'

(via Agência Estado)

A três dias da estreia no Brasileirão, o Corinthians acendeu o alerta após a dura derrota para o Remo pela Copa do Brasil. O técnico Fernando Lázaro admite que o seu time "precisa melhorar em todos os aspectos" para reagir na competição de mata-mata e também para se destacar no Campeonato Brasileiro, que começa neste fim de semana.

"Não estivemos bem em nenhum aspecto do jogo de uma forma geral, temos que melhorar para o próximo enfrentamento com eles", disse Lázaro, se referindo à derrota por 2 a 0 na ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Pará. "Temos que melhorar taticamente, competitivamente, poder de decisão... Temos que melhorar em todos os aspectos. O Remo teve seus méritos, foi competitivo e efetivo, soube explorar bolas paradas e teve méritos no resultado."

A derrota, que já ameaça a sobrevivência do Corinthians no mata-mata logo na terceira fase, preocupa tanto quanto a atuação do time. O treinador reconheceu o fraco rendimento. "Foi uma partida muito ruim no contexto geral. Não conseguimos executar o que a gente projetou, até pelas mudanças de trazer velocidade pelos lados e tentar abrir o campo."

No domingo, o Corinthians estreará no Brasileirão diante do Cruzeiro. E, para o jogo em casa, o técnico indicou mudanças na equipe. "Construímos o jogo (contra o Remo) pensando em algumas alterações, como já fizemos em outros momentos, mas não tão grandes. Algumas necessárias, alguns retornos como Bruno e Adson. São alterações normais, pensando mais do que tudo não no jogo anterior mas numa sequência."

Fernando Lázaro sugeriu que uma possível novidade para o fim de semana é o lateral-esquerdo Matheus Bidu, que não entrou em campo na quarta para surpresa dos torcedores. Havia a expectativa de que o treinador poupasse o titular e veterano Fábio Santos. "Não tem nada a ver com o Bidu. O atleta tem evoluído muito bem nos treinamentos, tem participado", comentou.

Outro que pode aparecer entre os titulares é Pedro. O jovem atacante fez sua estreia entre os 11 contra o Remo. E foi sacado no intervalo, diante de críticas de parte da torcida, que vinha aprovando o desempenho do jogador. "Dentro do desenho do que o jogo se mostrou na sequência e com a necessidade de buscar (a vitória), optei pela troca", disse Lázaro, ao justificar a alteração - colocou Róger Guedes no segundo tempo.