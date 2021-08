Fernando Diniz ensaia Santos sem 8 titulares contra Juazeirense na Copa do Brasil

Da Redação

Fernando Diniz não quis falar abertamente após a vitória sobre a Chapecoense, mas vai poupar quase o time inteiro do Santos na volta das oitavas da Copa do Brasil, diante do Juazeirense, na Bahia. Neste terça-feira, no CT da equipe catarinense, o técnico ensaiou a escalação sem oito titulares. O número pode aumentar caso opte por descansar o goleiro João Paulo também.

Com vantagem confortável de 4 a 0 construída na Vila Belmiro, o treinador encontrou no duelo de volta o cenário ideal para deixar algumas peças de fora após dura sequência de partidas. Ainda mais tendo um clássico com o Corinthians no fim de semana e jogos decisivos da Libertadores pela frente. "Vamos mandar um time forte a campo", limitou-se a dizer, no domingo.

João Paulo, que durante o trabalho deu lugar a John Victor, Felipe Jonatan e Marcos Leonardo, dono da vaga de Kaio Jorge, podem ser os únicos titulares a jogar na quinta-feira, às 19h15, em Juazeiro do Norte.

O lateral-esquerdo só atuará por causa da impossibilidade de Moraes, de volta aos treinos, jogar. Ele já defendeu o Mirassol na competição e o regulamento não permite que um atleta defenda duas equipes na mesma edição da Copa do Brasil.

"Sabemos da importância do clássico no domingo, mas primeiramente temos que pensar na Juazeirense. O jogo desta quinta será bem complicado, mesmo com a vantagem que construímos na ida", afirmou Felipe Jonatan. "Vimos a força deles no jogo da Vila Belmiro, então esperamos um confronto bem complicado. Eles vão dar a vida contra a gente e não podemos entrar relaxados", seguiu. "Só depois desse jogo vamos pensar no Corinthians."

As palavras do lateral, porém, conflitam com a equipe testada por Fernando Diniz. O técnico trabalhou com João Paulo (John Victor); Pará, Vinicius Balieiro, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Ivonei, Zanocelo e Gabriel Pirani; Ângelo, Marcos Leonardo e Bruno Marques, numa prova que além de descanso, já mira o rival a quem perdeu no estadual por 2 a 0.

Felipe Jonatan vê a vantagem boa, mas pede humildade e atenção para evitar um peça daquelas que o futebol costuma proporcionar com favoritos. Mesmo com os 4 a 0, nada de falar abertamente em vaga encaminhada ou coisas do tipo.

"A gente sabe como é o futebol, né? Às vezes um time consegue o placar elástico na ida, mas, se não manter a humildade no duelo seguinte, o adversário acaba revertendo", alertou. "É ter foco total, independentemente do que aconteceu na semana passada. O professor Diniz fala que todo jogo temos que tratar como uma final, então vamos para Juazeiro pensando nisso e em voltar com essa classificação."

A equipe embarcou para Petrolina (PE) na tarde desta terça-feira, após trabalhar sob intensa neblina em Chapecó (SC). Mas só vai para Juazeiro (BA) no dia da partida.