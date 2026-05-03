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Fernando Diniz dispara contra arbitragem em sua primeira derrota no comando do Corinthians

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 23:56:00 Editado em 04.05.2026, 00:07:21
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O Corinthians de Fernando Diniz perdeu pela primeira vez. Depois de oito jogos, o técnico viu seu time cair diante do Mirassol, pela 14ª rodada do Brasileirão. Para ele, as decisões do árbitro Matheus Delgado Candançan foram determinantes para que o clube do Parque São Jorge saísse de campo com a derrota por 2 a 1.

"O segundo gol foi falta clara no Garro. Pisou no pé do Garro. Como é que o VAR não chama?", questionou o técnico alvinegro. "Péssima arbitragem. Hoje o jogo quando falamos de arbitragem é péssima, péssima. Não tenho nada para elogiar da arbitragem. Não fez o jogo andar... isso não justifica a derrota. Mas a arbitragem foi condescendente o tempo todo no jogo, com os atrasos e a falta de coibir com cartão amarelo. Tanto os atrasos como as várias faltas que o Mirassol fez para cartão amarelo. Segurando, puxando a camisa, agarrando a cinturão... arbitragem muito mal hoje."

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Depois, quando questionado sobre o que o Corinthians poderia fazer em relação a isso, Fernando Diniz deixou a cargo da diretoria corintiana.

"O que der para fazer eu tenho certeza que a diretoria vai fazer", garantiu o treinador. "Não dá para ter uma arbitragem como a de hoje. E o VAR. Não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. Absurdo. Chamou para tirar a expulsão e não chamou para anular o gol do Mirassol", voltou a ressaltar.

Com o resultado, o Corinthians caiu 3 posições e voltou para a zona de rebaixamento da tabela. A equipe soma 15 pontos na 17ª colocação. O próximo compromisso do time é na quarta-feira, dia 6, diante do Santa Fé, pela Libertadores.

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