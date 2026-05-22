Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Fernando Diniz alcança maior invencibilidade de um técnico na história da Libertadores

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 10:18:00 Editado em 22.05.2026, 10:30:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O técnico Fernando Diniz alcançou uma marca inédita na história da Libertadores. Após o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Peñarol, em Montevidéu, pela fase de grupos, o comandante chegou a 19 jogos consecutivos sem perder no torneio continental, tornando-se o treinador com a maior sequência invicta da história da competição.

O perfil oficial do torneio celebrou o feito nas redes sociais. "Diniz histórico! Chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a Conmebol Libertadores: 19 jogos (12V e 7E)", publicou no X.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O novo recorde foi consolidado em uma noite importante para o Corinthians, que garantiu a liderança do Grupo E ao buscar o empate no Uruguai. Mesmo utilizando uma formação alternativa, a equipe alvinegra manteve a invencibilidade na competição sob o comando do treinador.

Na atual edição da Libertadores, Diniz segue sem derrotas à frente do Corinthians. Até aqui, são cinco partidas, com três vitórias e dois empates.

JOGOS DO CORINTHIANS NA LIBERTADORES COM FERNANDO DINIZ:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Peñarol 1 x 1 Corinthians - 21/05/2026

- Independiente Santa Fe 1 x 1 Corinthians - 06/05/2026

- Corinthians 2 x 0 Peñarol - 30/04/2026

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Corinthians 2 x 0 Independiente Santa Fe - 15/04/2026

- Platense 0 x 2 Corinthians - 09/04/2026

No duelo mais recente, o Corinthians saiu atrás no placar, mas reagiu com gol de Zakaria Labyad, que encerrou um jejum de oito meses sem marcar. O resultado, além de confirmar a ponta da chave, eliminou o Peñarol da disputa por vaga no mata-mata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, após assegurar o primeiro lugar do grupo na Libertadores, o time de Diniz volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Atlético-MG tentando melhorar sua situação na tabela.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
fernando diniz Futebol invencibilidade Libertadores
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV