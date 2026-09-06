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Fernando Alonso e Liam Lawson recebem punição e vão largar do pit-lane em Monza

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os pilotos Fernando Alonso e Liam Lawson receberam punições e vão largar do pit-lane no GP da Itália, neste domingo (06), no circuito de Monza. As escuderias Aston Martin e Red Bull fizeram alterações nos carros durante o parque fechado e acabaram sancionadas pela FIA.

A equipe de Fernando Alonso trocou MGU-K, bateria e central eletrônica do veículo do espanhol. De acordo com o regulamento, cada piloto pode usar até três de cada um desses componentes na temporada, número que já foi excedido pelo bicampeão durante a atual competição.

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Já a Red Bull trocou a asa traseira do carro de Lawson e fez acerto na suspensão do veículo. O piloto neozelandês está substituindo Isack Hadjar na equipe principal da Red Bull em mais uma prova e todas as mudanças realizadas em Monza contam para o carro do titular.

Outros três competidores tinham sido punidos anteriormente. A equipe Mercedes trocou o motor do carro de Kimi Antonelli e o líder da competição precisará largar no final do grid. Com o acréscimo de mais pilotos no pit-lane, o italiano ficou com a 19ª posição na largada de Monza

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, perdeu três posições por atrapalhar justamente Liam Lawson durante o Q2 realizado neste sábado (05). Já o tailandês Alexander Albon foi punido com a perda de 20 posições por mudanças em componentes de unidade. O piloto da Williams ficou com a 17ª colocação no Grid e vai largar da 20ª posição.

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