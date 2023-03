Fernando Alonso celebra terceiro lugar na estreia pela Aston Martin: 'Irreal'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Red Bull fez o que se esperava dela na abertura da temporada 2023 de Fórmula 1. Max Verstappen venceu o GP do Bahrein, seguido por Pérez, garantiu uma importante dobradinha. No entanto, quem roubou a cena foi espanhol Fernando Alonso.

continua após publicidade .

O veterano piloto de 42 anos mostrou ter acertado ao ir para a Aston Martin e terminou a corrida na terceira posição, com ultrapassagens impressionantes em cima de Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Ele ainda contou com o abandono de Charles Leclerc para subir ao pódio.

"Terminar no pódio na primeira corrida do ano é incrível. O que a Aston Martin fez durante o inverno para ter o segundo melhor carro é irreal", afirmou Alonso, que comemorou muito o retorno ao pódio, o que não acontecia desde 2021, no GP do Catar, que acabou com uma série de sete anos sem ficar entre os três primeiros colocados.

continua após publicidade .

Fernando Alonso admitiu também ter feito uma largada ruim no GP do Bahrein, nada que tivesse atrapalhado muito seu desempenho, mas poderia. Ele sofreu um toque no início, de seu companheiro Lance Stroll, que poderia ter provocado um abandono da corrida.

"Eu gostaria de ter começado na frente (de Hamilton e Russell), não fiz uma boa largada, tive que passar na pista. Deu mais adrenalina para todos, gostei muito. Foi um bom começo", afirmou.

Alonso também parabenizou seu companheiro de equipe, que acabou em sexto lugar. "Parabéns para o Lance (Stroll). Não era nem para estar correndo (sofreu um acidente nas férias), mas brigou com todos. É muito legal para a equipe terminar no pódio na primeira corrida. Foi muito bom o que fizemos aqui", disse.