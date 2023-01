Fernández treina no CT Rei Pelé e pode ser opção do Santos para jogo no ABC

(via Agência Estado)

Nome importante do meio de campo do Santos, o volante Rodrigo Fernández pode fazer seu primeiro jogo da temporada neste domingo, quando o time santista visita o São Bernardo no ABC paulista, em duelo da terceira temporada do Paulistão. Ele participou integralmente das atividades ao lado dos companheiros no CT Rei Pelé e tem chances de ficar pelo menos no banco de reservas.

O meio-campista uruguaio encerrou a temporada passada com dores e iniciou a pré-temporada, em dezembro, realizando um trabalho de reequilíbrio muscular. Começou a treinar no gramado no domingo passado, mas, como participou de poucas atividades, não foi liberado sequer para ficar no banco de reservas contra o Guarani, na quarta-feira. Como teve mais tempo de treino, pode jogar em São Bernardo.

A tendência é que Odair Hellmann não faça muitas alterações no Santos para o duelo de domingo. Apesar de a atuação na derrota por 2 a 0 ter sido bastante ruim, o treinador santista afirmou que o momento não pede decisões drásticas e disse que seu estilo de trabalho prioriza formas de "dar confiança" aos jogadores.

Uma possível mudança é o retorno de Ângelo ao time titular. Ele começou jogando contra o Mirassol e foi reserva em Campinas após ser liberado dos treinamento em razão da morte do avô. O jovem meia Miguelito, que se recupera de um desconforto no joelho, também perdeu um ente querido nos últimos dias, a mãe Mary Giovana Acuña, e viajou para a Bolívia, ainda sem data prevista para retornar.