Ferj admite levar Fla-Flu da final do Carioca para fora do Estado do Rio

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou nesta segunda-feira que estuda uma mudança no local do segundo jogo da final do Campeonato Carioca. A intenção é levar o clássico entre Flamengo e Fluminense para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, e contar com público no local.

"O departamento de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com competência para definição do local dos jogos, analisa a possibilidade de mudança da praça da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense no próximo sábado", informou a Ferj.

O Flamengo é o principal interessado na mudança. A ideia inicial era ter público no Maracanã, mas esta possibilidade foi afastada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. A equipe rubro-negra entregou até um protocolo ao Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, para o retorno dos torcedores.

Sem conseguir autorização, o Flamengo buscou ajuda da federação para alterar o local do segundo jogo, já que é o mandante do clássico decisivo. Apesar do regulamento permitir, de acordo com interpretação da Ferj, o Fluminense acredita que precisa concordar com esta mudança.

A definição deve acontecer nesta terça-feira. No primeiro jogo, quando Fluminense e Flamengo empataram por 1 a 1, o Maracanã recebeu 150 "convidados" e o fato ocasionou uma multa da Secretaria Municipal de Saúde.