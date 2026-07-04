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Fenerbahçe reforça a defesa e anuncia a contratação de ex-zagueiro do Manchester City

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.07.2026, 11:53:00 Editado em 04.07.2026, 11:59:25
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O Fenerbahce oficializou a chegada de um reforço de peso para o seu sistema defensivo visando a próxima temporada europeia. O clube turco anunciou a chegada do zagueiro Nathan Aké, que deixa o Manchester City após um ciclo vitorioso de seis anos.

"Nosso clube chegou a um acordo e assinou contrato com Nathan Aké, jogador da seleção holandesa", informou o clube em seu site oficial. A nota afirma ainda que o atleta vai se integrar ao elenco quando todos os atletas se apresentarem no Centro de Treinamento da Áustria.

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O jogador estava com a Holanda nesta Copa do Mundo. O conjunto laranja acabou sendo eliminado de forma surpreendente ainda na segunda fase da competição após empatar com a seleção de Marrocos por 1 a 1 e perder a disputa de pênaltis.

No Mundial, Aké esteve em campo em três dos quatro compromissos da Copa do Mundo. Ele chega para ser um dos pilares do grupo da equipe turca, que aposta em seu currículo vitorioso. Revelado pelo Feyenoord, o jogador de 31 anos tem uma larga passagem pelo futebol inglês, onde defendeu o Chelsea, o Watford e o Bournemouth.

No entanto, foi sob o comando de Pep Guardiola, no Manchester City, que o defensor viveu o seu grande momento na carreira. Em seis temporadas com a camisa azul, o jogador conquistou 12 troféus. Com 177 partidas pelo clube, ele anotou dez gols.

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