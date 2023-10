Felipe Wu se recupera, ganha bronze na pistola 10m, mas vaga olímpica vai para canadense

Felipe Wu conquistou, nesta quinta-feira, a medalha de bronze na pistola 10 metros no tiro esportivo dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. O vice-campeão olímpico de 2016 terminou com 215,3 pontos, superado pelo canadense Tugrul Izer (240,5) e pelo americano James Hall (239,3), medalhas de ouro e prata, respectivamente.

Wu estava em quinto lugar no fim, mas conseguiu se recuperar e pular para terceiro. Com desempenho preciso o tempo todo, canadense e americano sobraram para a disputa do ouro.

"Foi satisfatório. A parte da final foi difícil. Eu estava nervoso no começo, mas não foi como eu imaginava. Vim preparado para conseguir a vaga olímpica, não deu, mas pelo menos saí com a medalha. Estou com gostinho de 'quero mais'. Vamos ter o Pan de tiro que vale vaga olímpica e depois o torneio no Rio que também vale vaga", disse Wu.

Philipe Chateaubrian terminou em quarto (215,3). Ele tem a 'vaga não nominal' e poderá ser indicado pela Confederação de Tiro se mantiver os índices até ser indicado para os Jogos de Paris.

"Comecei muito bem a final, mas depois tivemos altos e baixos. Temos de manter a preparação e alcançar os índices. A vaga não é nominal, mas espero manter o nível e chegar bem na Olimpíada", afirmou Chateaubrian.

HANDEBOL FEMININO

A seleção brasileira continua sem dificuldades para derrotar suas adversárias no Pan. Nesta quinta-feira, as brasileiras marcaram 49 a 11 sobre as cubanas, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo B, garantindo vaga na semifinal.

SURFE

No feminino, Tatiana Weston-Web não teve problemas para bater a canadense Sanoa Dempfle-Olin por 15,43 a 5,17. "Muito feliz e orgulho de estar com o Time Brasil. O mar aqui combina bem com minhas características. Fui melhor na segunda bateria, quando consegui fazer boas manobras", disse Tatiana.

Krystian Kymerson eliminou o compatriota Marcos Correa (14,50 a 7,40), mas perdeu para o peruano Miguel Tudela (12,33 a 11,53). Já Silvana Lima foi superada pela costarriquenha Leilani McGonagle (10,03 a 7,07). Krystian e Silvana disputam a repescagem ainda nesta quinta-feira.