Felipe Moreira quebra a cabeça para definir substituto de Fábio Sanches na Ponte Preta

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Depois de dez dias sem jogos por conta da pausa da Série B do Campeonato Brasileiro devido à Data Fifa, a Ponte Preta entrou na reta final de preparação para encarar o Atlético-GO. O objetivo é buscar a reabilitação e o técnico Felipe Moreira segue quebrando a cabeça para definir quem será o substituto do zagueiro e capitão Fábio Sanches, suspenso devido a expulsão contra o Sport.

continua após publicidade

Nos últimos treinos, foram testadas três alternativas. A primeira, com a entrada de Thomás Kayck, que justamente foi o escolhido para entrar em campo contra o Sport após a expulsão, é a que tem mais chances de ser colocada em prática por Moreira.

O jovem zagueiro Edson, oriundo da base, também foi testado. Assim como a improvisação do lateral-esquerdo Arthur, como fazia muitas vezes o antigo técnico do clube, Hélio dos Anjos, durante o Paulista A2. De qualquer forma, ainda terão mais três dias de treinos para definir quem será o titular ao lado de Matheus Silva.

continua após publicidade

O time campineiro não vence há três jogos e está na 15ª colocação com 12 pontos. O duelo contra o Atlético-GO acontece nesta sexta-feira, às 19h, fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) pela 13ª rodada.