Felipe Moreira admite pressão, mas 'abraça' elenco da Ponte Preta na Série B

A vitória sobre o Ituano por 1 a 0, no Novelli Júnior, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, não aliviou a pressão em cima do técnico Felipe Moreira. O treinador admitiu o momento conturbado do clube, mas resolveu passar confiança para o elenco sair da situação em que se encontra. A equipe alvinegra é a 15ª colocada, com 15 pontos.

"Estamos em um clube difícil de jogar porque a pressão é grande. A torcida exige, a diretoria exige, a comissão técnica exige e todos cobramos sempre. Mas é um erro rotular jogadores que iniciam mal, justamente por conta da pressão, sendo que eles podem se recuperar depois", disse o treinador.

Felipe Moreira vem sendo bancado pela diretoria da Ponte Preta e enfim conseguiu encerrar a sequência negativa na competição. O resultado fez o time campineiro abrir quatro pontos do Londrina, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O treinador aproveitou também para exaltar alguns jogadores que vinham sendo pouco aproveitados na equipe. "Eu estou na Ponte Preta há muito tempo e já vi muitos jogadores serem mal aproveitados por conta da impaciência. O Paulo (Baya) fez um primeiro jogo contra o Ceará abaixo, acabou sentindo e precisamos dar esse tempo a ele. Nós sentamos, conversamos e exigimos que ele voltasse a ser o mesmo jogador de quando chegou. Ele entregou o melhor e nos ajudou. Ficamos muito felizes", afirmou.

O próximo compromisso da Ponte Preta pela Série B é neste domingo, às 20h30, diante do Novorizontino, no Moisés Lucarelli.