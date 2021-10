Felipe Melo recebe proposta para renovar com o Palmeiras por mais uma temporada

Da Redação

Felipe Melo tem em mãos uma proposta para renovar seu vínculo com o Palmeiras até o fim da próxima temporada. Os valores do contrato são praticamente os mesmos do atual, que se encerra em dezembro. Aos 38 anos, na reta final da carreira, o volante tem interesse em seguir no clube, como já manifestou outras vezes, apesar da atual diretoria optar por não efetuar qualquer negociação antes da troca de comando na presidência, em novembro.

No entanto, o bom desempenho de Felipe Melo nas semifinais da Copa Libertadores, que garantiu o time palmeirense na segunda final consecutiva da principal competição continental, fez o cenário mudar na Academia de Futebol em relação ao jogador. Os elogios frequentes feitos pelo técnico Abel Ferreira também serviram de combustível para acelerar as conversas, que estavam paradas e praticamente definidas pela saída do volante. Se ganhar a Libertadores ou se classificar entre os primeiros colocados do Brasileirão, o Palmeiras terá outra Libertadores para disputar no ano que vem.

No início de julho, logo após a vitória alviverde sobre o Grêmio por 2 a 0, pelo Brasileirão, Felipe Melo cobrou da diretoria do clube uma posição sobre sua permanência. "Me pediu 15 dias e se passaram dois meses", disse o jogador à época referindo-se ao presidente Maurício Galiotte. A contestação não caiu bem e o dirigente deixou claro que não faria movimentos para acertar a renovação.

No próximo dia 20 de novembro, os sócios do Palmeiras vão às urnas oficializar Leila Pereira como a nova presidente do clube por três anos. Ela assume ao término da atual temporada e deve fazer alterações no comando do futebol. A partir de novas conversas e avaliações internas, os próximos passos serão dados para as mudanças necessárias no elenco.

Em entrevista recente, a conselheira e patrocinadora do clube comentou a situação de Felipe Melo. Para Leila, a decisão deve ser técnica. "O Felipe Melo é um grande jogador. Respeito e tenho um enorme carinho pelo atleta. Ele sempre honrou a camisa do Palmeiras, mas tudo ao seu tempo. Se eu for eleita presidente do Palmeiras, vou conversar com nossa comissão sobre essa renovação", explicou.

Com passagens por seleção brasileira e importantes clubes europeus, Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017, ainda com Alexandre Mattos como diretor de futebol. Envolvido em algumas polêmicas, como o famoso "se precisar, vou dar tapa na cara de uruguaio", o jogador divide opiniões entre os torcedores. Teve atritos com Cuca em 2017, provocou rivais, mas esteve presente nas conquistas do Campeonato Brasileiro (2018), Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores (2020).

Nos últimos meses, Felipe Melo tem sido especulado no futebol argentino. Já declarou inúmeras vezes ser torcedor do Boca Juniors, que sempre cogita um investimento para contar com o volante. No Palmeiras, sua experiência tem colaborado em momentos decisivos, é voz ativa no vestiário e peça fundamental em estratégias táticas montadas por Abel Ferreira. Contra o Atlético-MG, nas partidas semifinais da Libertadores, o treinador português recorrer a ele para montar sua estratégia e chegar à decisão contra o Flamengo, marcada para dia 27 de novembro, em Montevidéu.