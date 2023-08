Felipe Meligeni vira na estreia do qualificatório do US Open; Thiago Monteiro perde

Felipe Meligeni está na segunda rodada do qualificatório do US Open, último Grand Slam da temporada. O brasileiro virou diante do checo Dalibor Svrcina, parciais de 2/6, 6/2 e 6/3. Thiago Monteiro, outro representante brasileiro nesta fase prévia perdeu para o francês Giovanni Mpetshi Perricard, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (13/11), 6/7 (5/7) e 6/7 (4/7).

continua após publicidade

Na segunda rodada, na quinta-feira, Felipe Meligeni terá pela frente o argentino Facundo Bagnis (29º favorito do qualificatório), que passou com tranquilidade pelo americano Quinn Vandecasteele, por 6/1 e 6/2.

Nesta terça, Meligeni começou o jogo já sendo quebrado pelo checo após salvar três break points. Reagiu para buscar o 2 a 2, mas novamente perdeu o saque. O brasileiro tentou nova volta por cima na parcial seis, mas deixou escapar três chances de igualar o jogo em 3 a 3 e acabou perdendo a concentração no set.

continua após publicidade

Além de não conseguir devolver uma quebra pela segunda vez, ainda perderia mais uma vez o serviço antes de levar 6 a 2. O brasileiro respirou fundo e voltou mais atento no segundo set. Foi logo abrindo 3 a 0 e devolveu os 6 a 2 quebrando o saque do checo.

No set decisivo, Meligeni repetiu a dose do anterior e foi logo abrindo 3 a 0, com uma quebra. O break a favor acabaria sendo decisivo, pois o brasileiro sacou bem, não teve o serviço ameaçado mais e fechou em 6 a 3 no segundo match point.

Já Thiago Monteiro teve um primeiro set bastante disputado com o francês Giovanni Mpetshi Perricard, de somente 20 anos. Eles levaram a parcial para o tie-break sem nenhuma chance de quebra de ambos os lados.

continua após publicidade

O primeiro serviço perdido ocorreu somente no set desempate, com o brasileiro quebrando para fazer 2 a 1. Depois, sacou bem e abriu 4 a 1. O set parecia encaminhado e o francês emplacou quatro pontos seguidos, com duas quebras, para virar. Bastava sacar para fechar, mas a pressão pesou e Perricard perdeu ambos. Foi a vez de Monteiro não fechar.

Com cinco quebras seguidas, o set ficaria com quem conseguisse ter mais calma. O francês teve dois set points e não aproveitou. O brasileiro fechou em sua quinta oportunidade, com 13 a 11.

O segundo set continuou equilibrado, mas Perricard começou a pressionar o serviço de Monteiro, que teve de salvar três break points na quarta parcial. Com 6 a 5, o francês teve 15/40 no serviço do brasileiro e não aproveitou. No tie-break, porém, igualou o jogo, com 7 a 5. O set decisivo também foi para o tie-break e Perricard marcou 7/4 para ficar com a vitória, após 2h59 de jogo.