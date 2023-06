Felipe Massa vai homenagear Xandy Negrão na etapa de Cascavel da Stock Car

Felipe Massa vai ter mudanças no carro para a etapa de Cascavel da Stock Car neste final de semana. O piloto da Lubrax vai homenagear Xandy Negrão, amigo e ícone do automobilismo brasileiro. Alexandre Funari Negrão foi piloto da modalidade e morreu aos 70 anos, vítima de câncer, no mês passado.

Xandy corria com o número 9 e o capacete laranja. Para Cascavel, Massa vai com seu tradicional 19, mas destacando o segundo numeral no para-brisa e nas duas laterais com as cores laranjas. Dos lados e em cima do carro, estará estampada a frase "Obrigado, Xandão!"

Xandy foi vice-campeão da Stock Car em 1995, 1996, 1997 e 1999. Ao todo, disputou 108 corridas, com 21 vitórias e 59 pódios, além de 23 poles. Ao final de sua carreira nas pistas, investiu no ramo empresarial. Ele fundou a Medley, um dos maiores laboratórios do ramo de medicamento genéricos do País. Em 2009, vendeu a empresa por US$ 664 milhões para o grupo francês Sanofi. Desde então, se dedicava à criação de gado e era dono de uma propriedade em Goiás.

Sua família seguiu seu caminho no automobilismo. Seu filho, Alexandre Sarnes Negrão, o Xandynho Negrão, teve passagem pela Stock Car e conquistou, ao lado do pai, a Endurance Brasil, em 2020. Guto e André Negrão, irmão e sobrinho, também tiveram experiências no automobilismo.

"O Xandinho morou na minha casa, em Mônaco, quando corria de GP2, e o Xandão correu na equipe de Marcas e Pilotos do meu pai Titônio. Então, as famílias são bem próximas há muitos anos", contou Massa.

PRECEDENTE NO SUDOESTE PARANAENSE É POSITIVO

Esta é a segunda vez que Felipe Massa disputa a etapa de Cascavel da Stock Car. Na primeira, em 2021, Massa pontuou nas duas corridas da etapa e deixou o autódromo do oeste paranaense com boas impressões.

"É uma pista divertida de guiar, de alta, com a curva do Bacião, que é muito legal de fazer. Espero que a gente tenha um carro competitivo para brigar pelas melhores posições no treino classificatório e nas duas corridas de domingo", projetou Massa.

Na temporada de 2022, o Autódromo Zilmar Beux ficou fora do circuito da modalidade. Após reformas, ele foi reintegrado. A primeira dificuldade já se apresentou na quinta-feira, quando equipes e pilotos ficaram em São Paulo depois do Aeroporto de Cascavel fechar por chuva forte e neblina. As adaptações variaram e teve quem pegou jatinho, novos voos ou mudou o destino, indo para Foz do Iguaçu ou Maringá e depois para o município da etapa.

A Stock Car chega à quarta etapa com a liderança de Thiago Camilo (Ipiranga Racing), com 99 pontos. Atrás dele estão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com 97; Rubens Barrichello (Full Time), com 79; César Ramos (Ipiranga Racing), com 77 e Ricardo Maurício (Eurofarma), com 73.

Os treinos da Stock Car em Cascavel serão iniciados nesta sexta-feira. A classificação está marcada para o sábado, às 12h40, enquanto a rodada dupla da prova está prevista para às 11h da manhã de domingo. As corridas terão transmissão ao vivo da Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e do canal da Stock Car no YouTube.