Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Felipe Massa e filho vencem corrida juntos pela primeira vez: 'Que seja a primeira de muitas'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Felipe Massa e o filho, Pipo, venceram uma corrida juntos pela primeira vez. O feito se deu pela prova endurance da Porsche Carrera Cup Rookie, nos 300 km de Brasília disputados neste sábado, 3.

Pipo e Felipe terminaram o primeiro segmento, até a 26ª das 56 voltas, em 5º lugar no geral, e o segundo segmento, da 27ª volta até a bandeirada, em 6º lugar, ficando a apenas uma posição do pódio geral da competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Só posso agradecer a todos pelo trabalho, a todos que torceram pela gente e a todos os patrocinadores. Foi muito legal e emocionante vencer com meu pai logo no meu primeiro ano no automobilismo. Que seja a primeira vez de muitas", disse Pipo.

"É sempre muito especial correr com o Pipo. Vencer pela primeira vez com ele, então, é incrível. Vamos guardar esse momento para sempre. Fizemos um grande trabalho aqui juntos e vamos com tudo para a próxima", completou Felipe.

A terceira e última etapa endurance da temporada será disputada no dia 28 de novembro, em Interlagos. Antes, nos dias 7 e 8 de novembro, Pipo vai disputar a última etapa sprint, também em Interlagos, na preliminar do Grande Prêmio de Fórmula 1, de olho no título da Porsche Carrera Cup Rookie.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AUTOMOBILISMO corrida Felipe Massa filho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV