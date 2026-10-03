Felipe Massa e filho vencem corrida juntos pela primeira vez: 'Que seja a primeira de muitas'

Felipe Massa e o filho, Pipo, venceram uma corrida juntos pela primeira vez. O feito se deu pela prova endurance da Porsche Carrera Cup Rookie, nos 300 km de Brasília disputados neste sábado, 3.

Pipo e Felipe terminaram o primeiro segmento, até a 26ª das 56 voltas, em 5º lugar no geral, e o segundo segmento, da 27ª volta até a bandeirada, em 6º lugar, ficando a apenas uma posição do pódio geral da competição.

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"Só posso agradecer a todos pelo trabalho, a todos que torceram pela gente e a todos os patrocinadores. Foi muito legal e emocionante vencer com meu pai logo no meu primeiro ano no automobilismo. Que seja a primeira vez de muitas", disse Pipo.

"É sempre muito especial correr com o Pipo. Vencer pela primeira vez com ele, então, é incrível. Vamos guardar esse momento para sempre. Fizemos um grande trabalho aqui juntos e vamos com tudo para a próxima", completou Felipe.

A terceira e última etapa endurance da temporada será disputada no dia 28 de novembro, em Interlagos. Antes, nos dias 7 e 8 de novembro, Pipo vai disputar a última etapa sprint, também em Interlagos, na preliminar do Grande Prêmio de Fórmula 1, de olho no título da Porsche Carrera Cup Rookie.