Felipe Fraga faz 3ª pole da temporada da Stock Car após ameaça de chuva em Mogi Guaçu

Felipe Fraga vai largar na ponta na décima etapa da Stock Car, que acontece neste domingo, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu. O piloto da Blau Motorsport fez a pole neste sábado e larga na posição nobre do grid pela terceira vez na temporada. Daniel Serra (Eurofarma) e Gaetano Di Mauro (Hot Car) fecham o top-3 do grid. O líder Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) será o quarto.

Antes mesmo do classificatório começar, já havia tensão em Velocitta. As equipes precisaram apostar na chuva. Mogi Guaçu tinha o céu fechado, com umidade do ar em 43% e temperatura de 29ºC com sensação de abafamento. Não foi obrigatório o uso dos pneus de chuva, mas alguns pilotos já fizeram a troca antes de as voltas começarem. Foi a primeira vez que os pneus de chuva Hankook foram utilizados. A marca sul-coreana estreou na Stock Car neste ano, substituindo a italiana Pirelli.

Quando o grupo 1 do Q1 ingressou na pista, começou a cair uma garoa, mas sem sinais de que haveria grandes volumes de precipitação. Logo, a chuva parou, o que causou apreensão para o grupo 2. As equipes mexeram no aerofólio traseiro, para melhorar a aerodinâmica dos veículos na pista.

CAUTELA E ESTREIA DOS PNEUS DE CHUVA MARCAM Q1

Com as dúvidas sobre o clima e a pista, o grupo 1 manteve cuidado para abrir o classificatório. Gaetano Di Mauro, da Hot Car, fez o melhor tempo do grupo. O piloto fez a volta rápida em 1m40s110. Antes mesmo do grupo 2 iniciar, Dudu Barrichello, da Mobil Full Time, já estava na zona de eliminação para o Q2 depois de problemas do veículo. Ele largará em último no domingo.

O grupo 2 teve a sorte de entrar na pista mais seca. As melhores condições logo mostraram a diferença. Com uma volta, Felipe Fraga, da Blau Motorsport, superou Gaetano, com 1m39s584. Guilherme Salas, da KTF Racing, superou o campeão de 2016, com 1m39s374. Do grupo 1, apenas Gaetano, Júlio Campos (Lubrax Podium) e Cacá Bueno (KTF Sports) avançaram para o Q2.

COM PISTA SECA, FRAGA FAZ MELHOR VOLTA E TEMPOS DESPENCAM

Antes do Q2 começar, uma sinfonia de pistolas pneumáticas foi tocada nos boxes. Todos que passaram para a segunda etapa do classificatório trocaram as rodas para pneus slick (para pista seca), já que a chuva não continuou.

Gabriel Casagrande passou ao Q2 entre os últimos classificados. Nesta etapa, porém, o líder do campeonato buscou o melhor tempo, com 1m32s228. Daniel Serra, da Eurofarma, encostou em Casagrande, com três milésimos a mais. O piloto da A.Mattheis Vogel, porém, aumentou a vantagem com a volta perfeita (o melhor tempo em todos os setores), com 1m31s646.

Felipe Fraga e Serra ainda superam Casagrande, que já havia confirmado a presença no Q3. Na briga para garantir a vaga, Felipe Baptista, da KTF Racing, superou Rafael Suzuki, da Pole Motorsport. O jovem, ainda ocupou posição a frente de Julio Campos e Gaetano Di Mauro.

FRAGA MANTÉM DOMÍNIO E FAZ TERCEIRA POLE NA TEMPORADA

Dos pilotos que disputaram o Q3, apenas Casagrande e Fraga tiveram mais de uma pole na temporada. Fraga e Serra chegaram a igualar o melhor tempo com 1m31s089 logo na primeira volta rápida. Entretanto, o competidor da Blau fez o tempo antes, e tem prioridade na classificação. O piloto da Eurofarma não melhorou o tempo na segunda volta, mas conseguiu manter-se à frente de Casagrande.

No último minuto, Gaetano ficou satisfeito e abriu mão da pole. Ele foi o único do grupo 1 do Q1 que chegou tão longe na disputa. Serra não ultrapassou o tempo de Fraga. Júlio Campos e Felipe Baptista tiveram a chance de melar a terceira pole de Fraga na temporada, mas melhor para o piloto da Blau Motorsport, que puxará o pelotão no domingo.

GRID DE LARGADA DA DÉCIMA ETAPA DA STOCK CAR 2023

1º Felipe Fraga

2º Daniel Serra

3º Gaetano Di Mauro

4º Gabriel Casagrande

5º Júlio Campos

6º Felipe Baptista

7º Felipe Massa

8º Ricardo Maurício

9º Rafael Suzuki

10º Guilherme Salas

11º Ricardo Zonta

12º Thiago Camilo

13º Cacá Bueno

14º Rubens Barrichello

15º César Ramos

16º Bruno Baptista

17º Allam Khodair

18º Enzo Elias

19º Felipe Lapenna

20º Rodrigo Baptista

21º Gianluca Petecof

22º Átila Abreu

23º Marcos Gomes

24º Sergio Jimenez

25º Nelson Piquet Jr.

26º Lucas Foresti

27º Tony Kanaan

28º Denis Navarro

29º Lucas Khol

30º Dudu Barrichello