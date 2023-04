Felipe Drugovich treina com Aston Martin em Silverstone para se aprimorar na F-1

(via Agência Estado)

A temporada da Fórmula 1 está parada com o intervalo de quase um mês entre os GPs da Austrália e do Azerbaijão. Mas a Aston Martin, segunda colocada do Mundial de Construtores com os mesmos 38 pontos da Mercedes, resolveu ir às pistas. Nesta quarta-feira, o brasileiro Felipe Drugovich, reserva da escuderia, deu continuidade no seu processo de desenvolvimento com a equipe ao trabalhar em Silverstone.

Campeão da Fórmula 2 e contratado para a equipe no começo do ano, no qual já havia participado dos testes da pré-temporada no Bahrein, ao substituir Lance Stroll, que acabou fraturando os pulsos em um acidente de bicicleta, o brasileiro deu diversas voltas no circuito onde ocorrerá o GP da Inglaterra e celebrou: "Foi um bom dia de testes."

O trabalho, contudo, não foi com o carro da atual temporada. Drugovich correu com o modelo AMR21, utilizado há dois anos. A equipe não revelou quantas voltas foram dadas pelo brasileiro, que teve a atividade atrapalhada pela chuva que interrompeu uma parte da atividade.

"Outra oportunidade valiosa para Felipe aprofundar sua experiência nas máquinas da F1, desenvolver e aumentar suas habilidades ao volante e se inserir ainda mais na equipe", descreveu a Aston Martin.

Drugovich chegou a ser cotado para abrir a temporada no GP do Bahrein. Mas Stroll se recuperou e acabou disputando a prova. A volta do circuito está marcada para daqui duas semanas, quando ocorre o Grande Prêmio do Azerbaijão, no circuito de Baku.