Felipe Diogo, atacante do São Bernardo, é morto a tiros no interior de São Paulo

O atacante Felipe Diogo, de apenas 21 anos, foi morto a tiros em Ribeirão Preto na noite desta terça-feira, conforme informado pela Polícia Militar. O caso ocorreu na Rua Tabatinga, no Jardim Jandaia, na zona norte da cidade do interior de São Paulo, onde o atleta passava as férias na casa da mãe, após disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo São Bernardo.

"O São Bernardo Futebol Clube lamenta com imenso pesar a notícia do falecimento do nosso atleta Felipe Diogo Bernardes Ferreira (Felipe Diogo). Que Deus conforte o coração da sua família neste momento de profunda dor", lamentou o clube em nota publicada nas redes sociais.

O jovem estava no time do ABC paulista desde 2021 e, inicialmente, jogava pelo sub-20. Antes, teve passagens pelas categorias de base de Cruzeiro e Avaí, assim como pela dupla ribeirão-pretana Comercial e Botafogo-SP. Na atual temporada, teve alguns minutos com o São Bernardo na disputa do Paulistão, competição na qual o time foi um dos destaques da fase de grupos, antes de ser eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. Na Série C, o atacante jogou duas partidas. A equipe são-bernardense brigou pelo acesso à Série B até a última rodada, mas perdeu a vaga para o Operário-PR nos critérios de desempate.

O Avaí se manifestou e relembrou os passos do jogador com a camisa do clube. "Felipe Diogo, como era conhecido no mundo da bola, defendeu as cores do Avaí nos anos de 2020 e 2021, oportunidade que, em 2020, assinou contrato de profissionalização. O Avaí Futebol Clube presta condolências aos familiares e amigos, em nome dos colaboradores do Clube, dos conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva", diz a nota. Em comunicado, a Federação Paulista de Futebol (FPF) também lamentou o falecimento: "A FPF deseja forças aos companheiros de clube, amigos e familiares de Felipe Diogo neste momento de dor".