Felipe cita Corinthians e Flamengo ao falar de experiência em apresentação no Sampaio Corrêa

Com passagens de destaque por Corinthians e Flamengo, o goleiro Felipe foi apresentado como reforço do Sampaio Corrêa para a temporada de 2024. A contratação é uma resposta da diretoria após o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em sua chegada ao clube maranhense, o arqueiro relembrou o passado e citou o fator "experiência" para aceitar esse novo desafio na carreira.

continua após publicidade

"Não sou o Felipe do Flamengo, do Corinthians de anos atrás, mas a minha vontade é a mesma, só que hoje mais experientes. Então pode ter certeza que a ideia de ter vindo para cá e conquistar todos os objetivos no ano, não só a Série C, que é o nosso objetivo, mas a pré-copa do Nordeste, o estadual, e tentar chegar o mais longe possível na Copa do Brasil", afirmou.

Felipe foi apresentado pelo executivo de futebol, Pedro Soriano, no CT José Carlos Macieira, e destacou a importância da equipe no cenário nacional: "O Sampaio Corrêa tem uma camisa pesada do nosso futebol brasileiro e nordestino, com tradição, torcida apaixonada, com estrutura e todas as condições para trabalharmos. Peço à torcida confiança, e que venham as competições de 2024, para darmos o nosso melhor dentro de campo", disse.

continua após publicidade

O goleiro tem 39 anos e começou a carreira no Vitória, rodando por São Caetano, Bragantino, Portuguesa, Figueirense, Paraná e muitos outros. Pelo Corinthians, esteve presente no rebaixamento da equipe na Série B, mas deu a volta por cima ao conquistar o torneio nacional, além do Paulistão e da Copa do Brasil. No Flamengo foi bicampeão carioca. Conquistou também uma Copa do Brasil.

Eduardo (goleiro), Fábio Aguiar (zagueiro), Renzo (zagueiro), Maurício (volante/lateral), Nadson (meia), Pimentinha (atacante), Getterson (atacante), Cebolinha (atacante) e Edrean (atacante) são outros jogadores contratados pela diretoria.

Além da Série C, o Sampaio vai disputar a Pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Maranhense. O primeiro jogo do time será em 7 de janeiro, contra o Potiguar de Mossoró-RN, no Castelão, pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste. No Estadual, a estreia será em 10 de janeiro, contra o Cordino.