Felipe Anderson marca, Lazio vence fora, e cola no pelotão de frente do Italiano

Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, o brasileiro Felipe Anderson ajudou a Lazio definir a vitória de 2 a 0 sobre o Sassuolo neste domingo, pelo Campeonato Italiano, e conseguiu um importante resultado para se aproximar do pelotão de frente na classificação.

Os dois gols do time romano na partida foram marcados nos acréscimos. Zaccagni, cobrando pênalti, abriu o placar aos 48 da etapa inicial, enquanto Felipe Anderson confirmou o triunfo balançando a rede após o tempo regulamentar do segundo tempo.

O time do técnico Maurizio Sarri soma agora 34 pontos com o triunfo obtido fora de casa. Já o Sassuolo segue na briga para fugir das últimas posições. Com apenas quatro vitórias no torneio, a equipe segue estacionada nos 16 pontos.

Os dois times voltam a campo pela competição no próximo final de semana. O Sassuolo visita o Monza no domingo. A Lazio entra em campo na próxima terça-feira para enfrentar o Milan no estádio Olímpico de Roma.

O Sassuolo tentou fazer valer o mando de campo e criou logo duas boas oportunidades. Lauriente fez o domínio na área e conseguiu espaço para o chute. A bola contou com um desvio e só não entrou porque a zaga conseguiu afastar o perigo no primeiro minuto.

Logo depois, novamente Lauriente quase fez a diferença ao conseguir a finalização após o escanteio. O tiro foi no canto esquerdo e a defesa romana teve que trabalhar para evitar o que seria o primeiro gol do confronto.

A Lazio respondeu com Zaccagni, que parou na intervenção do goleiro Pegolo. Mas a partir daí, o duelo passou a ficar equilibrado com as duas equipes concentrando as ações no meio-campo.

Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria empatado, o time visitante conseguiu mexer no placar em cobrança de pênalti que teve checagem do VAR antes da confirmação. Zaccagni fez 1 a 0 batendo firme no canto esquerdo, aos 48 minutos da etapa inicial.

Disposto a igualar a diferença no placar, o Sassuolo foi para cima e expôs a defesa aos contragolpes. Aos 32 minutos, a Lazio esteve muito perto de ampliar. Numa troca de passes em velocidade, Luís Alberto e Pedro entraram na área, mas no momento da finalização, a zaga fez o corte pela linha de fundo.

A pressão, no entanto, seguiu por parte dos donos da casa. Em dois lances seguidos, o Sassuolo quase empatou. Primeiro com Berardi e depois com Frattesi em cabeçada na pequena área aos 35 minutos.

Com o passar do tempo, a Lazio usou a experiência para administrar o resultado prendendo a bola no campo de ataque e provocando faltas para cadenciar o ritmo. O jogo já caminhava para o seu final quando, num contra-ataque, o brasileiro Felipe Anderson deixou a sua marca. Ele ganhou da zaga na corrida e tocou na saída do goleiro para fechar a partida em 2 a 0 e garantir mais três pontos para a equipe romana.