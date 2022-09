Felipe Alves brilha e São Paulo e Corinthians empatam em clássico pelo Brasileiro

Marcos Antomil (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

São Paulo e Corinthians ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo, no Morumbi, em clássico pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O nome do jogo foi o goleiro Felipe Alves, que fez defesas fundamentais e impediu que seu time fosse derrotado em casa.

continua após publicidade .

O resultado afastou o Corinthians da briga pelas primeiras posições da tabela. Com 44 pontos, agora figura na quinta colocação. Já o São Paulo soma 31, cinco pontos acima da zona de rebaixamento, e aparece no 13º posto da classificação.

O técnico Rogério Ceni novamente optou por levar a campo um time reserva, focado na Copa do Brasil. Vítor Pereira, por sua vez, mesmo estando em situação mais confortável tanto no mata-mata como no torneio de pontos corridos, usou força máxima.

continua após publicidade .

Neste cenário, ficou claro nos primeiros minutos de jogo que haveria uma disputa sobre qual equipe tomaria as rédeas do jogo. A ansiedade em concluir os lances atrapalhou os dois lados, com decisões equivocadas, principalmente no terço final do gramado. Após perturbar a defesa são-paulina seguidas vezes, aos 13 minutos, o centroavante Yuri Alberto emendou um belo chute de fora da área e colocou o Corinthians em vantagem.

Com o marcador inaugurado, o São Paulo tentou partir para o ataque, mas o Corinthians continuava sendo mais perigoso. Aos 28, Eder foi derrubado por Gil na área e o árbitro assinalou pênalti. Foram quase quatro minutos de revisão do VAR até que se confirmasse a penalidade. Finalmente, Eder foi autorizado, cobrou fraco, no meio do gol, mas balançou as redes, igualando o placar.

Diante do empate, o panorama dos minutos iniciais se repetiu, com o São Paulo mais brigador e um Corinthians envolvente, ambos com dificuldade para achar espaço para finalização, mas sem apagar o ímpeto ofensivo. Assim, o placar do primeiro tempo expressou o que foi a partida.

continua após publicidade .

Na volta para o segundo tempo, o Corinthians se mostrou mais perigoso. Aos 3 minutos, Róger Guedes parou em Felipe Alves que fez ótima defesa. Mais tarde, o goleiro voltou a fechar o gol em novo arremate do camisa 10 corintiano. Vendo o time em apuros e sem ameaçar a meta alvinegra, a torcida do São Paulo gritou pela entrada de Luciano. Ceni atendeu os pedidos e colocou o atacante no lugar do tímido Nahuel Bustos.

Aos 18 minutos, Eder acertou o travessão em um erro da defesa do Corinthians e animou a torcida do São Paulo novamente. O Corinthians, porém, não desistia, e Vítor Pereira fez mudanças para energizar a equipe. Ceni trouxe a campo os titulares Calleri e Patrick em resposta.

Felipe Alves viveu uma tarde de domingo inspirada. Novamente requisitado, aos 31, impedindo Yuri Alberto de anotar seu segundo gol no clássico. A blitz corintiana exigiu do goleiro tricolor outras duas defesas impressionantes, além de um chute de Fausto Vera no travessão. O São Paulo só voltou a oferecer perigo aos 36, com Calleri de cabeça, mas Cássio segurou firme.

continua após publicidade .

Nos últimos minutos, o São Paulo ainda tentou sair com a vitória, mas não demonstrou grandes pretensões. O empate, pelo desenrolar da partida, foi bom para os donos da casa, mas o Corinthians fica com gosto amargo, sabendo que se não fosse Felipe Alves sairia vitorioso do Morumbi.

São Paulo e Corinthians têm compromissos no meio de semana pela Copa do Brasil. A equipe alvinegra empatou o jogo de ida com o Fluminense por 2 a 2 e precisa de uma vitória simples na quinta-feira para ir à final. Já o conjunto tricolor, na quarta, terá de reverter a vitória do Flamengo por 3 a 1.

continua após publicidade .

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 1 X 1 CORINTHIANS

SÃO PAULO - Felipe Alves; Ferraresi, Miranda (Reinaldo) e Luizão; Rafinha, Talles, Andrés Colorado (Pablo Maia), Galoppo e Igor Gomes (Patrick); Nahuel Bustos (Luciano) e Eder (Calleri). Técnico: Rogério Ceni.

continua após publicidade .

CORINTHIANS - Cássio; Bruno Méndez, Gil (Fagner), Balbuena e Lucas Piton; Du Queiroz, Fausto Vera e Giuliano (Renato Augusto); Gustavo Mosquito (Adson), Róger Guedes (Mateus Vital) e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

GOLS - Yuri Alberto, aos 13, e Eder (pênalti), aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gil, Eder, Luciano e Miranda.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA - R$ 2.291.454,00.

PÚBLICO - 46.444 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).