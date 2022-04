Da Redação

Felipão volta ao Brasil e pode entrar na mira do Athletico

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, de 73 anos, está retornando ao Brasil, após um período com a família em Portugal e pode entrar na mira do Athletico Paranaense.

No começo de abril deste ano, o clube de futebol chegou a negociar com o técnico para que ele assumisse um cargo semelhante ao de Paulo Autuori, que era diretor-técnico e pediu demissão em fevereiro. No entanto, não houve acordo naquele momento. As informações são do blog da jornalista Nadja Mauad.

“As portas ficaram abertas para uma nova conversa quando Felipão voltasse de Portugal. O treinador quer e vai escutar projetos ambiciosos de dentro e de fora do país”, explicou Nadja Mauad

Felipão começou a carreira de técnico em 1982 e trabalhou no Grêmio até outubro de 2021. Foi campeão da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira. Por clubes, foi tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e bicampeão da Série A do Brasileirão.



Em 2022, Scolari foi sondado por seleções da América do Sul e da África e por um clube da Espanha. Pesa a favor do Athletico o fato de Felipão ter boa relação com o CEO de Negócios de Futebol, Alexandre Mattos, e com o presidente Mario Celso Petraglia.





