Felipão "briga" com a família para voltar a ser técnico aos 74 anos

Felipão deixa cargo diretivo no Athletico-PR

Aos 74 anos, Luiz Felipe Scolari não consegue ficar parado. O treinador decidiu voltar a treinar um clube ao aceitar o convite do Atlético Mineiro nesta semana. A decisão de Felipão "contraria" o desejo de sua esposa e filhos.

Ele retorna ao cargo de técnico sete meses após confirmar sua aposentadoria e aceitar um cargo diretivo no Atlético-PR. Ele anunciou o fim de sua vitoriosa carreira à frente de clubes em novembro do ano passado, quando deixou a função de treinador do próprio Furacão.

Pentacampeão do mundo, ele disse na época que sofria pressão em casa para descansar por exercer a função há 40 anos. Ele contou que sua esposa, com quem é casado há quase 50 anos, chegou a pedir "chega, pelo amor de Deus".

O ex-treinador da Seleção também citou a cobrança dos filhos para "parar em tudo" e ficar "vagabundeando". Eles queriam que Felipão não assumisse nenhum cargo de diretoria, mas ele confessou que não conseguiria ficar parado e, por isso, “ao menos”, assumiria um cargo de direção no time de Curitiba.

O Atlético-MG será o próximo destino após uma série de passagens em clubes brasileiros. Multicampeão no Grêmio, onde fez histórica, ele também passou pelo Palmeiras, onde virou ídolo. Teve passagens também pelo Cruzeiro e, no exterior, treinou a seleção portuguesa e o Chelsea.

