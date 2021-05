Federer lamenta eliminação em Genebra: 'Esperava uma versão melhor do meu tênis'

Continua após publicidade

Eliminado logo em sua estreia no ATP 250 de Genebra, disputado em quadras de saibro na Suíça, o suíço Roger Federer lamentou a derrota em três sets no duelo com o espanhol Pablo Andujar, na terça-feira, válido pela segunda rodada do torneio. Ele destacou o excesso de erros e a limitação que encara no momento, mas acredita que possa ainda dar a volta por cima.

"Não estou decepcionado tanto com o resultado, mas principalmente com o que deixei para o torneio, pois as pessoas queriam me ver aqui. Esperava uma versão melhor do meu tênis, mas o treino não tem nada a ver com as partidas. Não consegui fazer uma diferença nos momentos importantes do jogo", analisou Federer.

Apesar do resultado negativo, o suíço mostrou otimismo para o futuro. "Perder não é um drama. Cometi muitos erros e tenho que aceitar porque faz parte do processo pelo qual tenho que passar. Conheço minhas limitações agora, mas isso não significa que possa ser batido facilmente. O importante é ver como serão as próximas semanas em que terei de me habituar ao circuito de novo".

Federer também comentou como foi perder a vantagem que tinha no terceiro set, quando chegou a ter uma quebra de frente, mas então perdeu quatro games seguidos e assim acabou eliminado. "É claro que quando está 4/2 do terceiro você se sente bem por ter conseguido dar a volta por cima", contou o tenista de 39 anos.

"Você começa a se sentir melhor e é quando vem o choque e tudo acaba 10 minutos depois. Mas sabemos como funciona o tênis. Sinto que não mereci a vitória no final. Simplesmente não estava conseguindo fazer o suficiente com meu jogo", complementou Federer, que reforçou a temporada de grama como o principal foco do ano.

"Meu verdadeiro objetivo nesta temporada são os torneios de grama e não Roland Garros. As próximas semanas serão muito importantes para mim. Agora preciso me acostumar com o circuito e adicionar jogos", encerrou o suíço, que antes da estreia em Genebra contou ter cogitado pular o Grand Slam francês.