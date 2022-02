Federer fala de sua forma física: 'Ainda não consigo correr, nem fazer esforço'

Da Redação

O suíço Roger Federer atualizou seus fãs a respeito de sua condição física atual. Em uma conferência de imprensa de um de seus patrocinadores, o veterano tenista de 40 anos contou que ainda está bem longe de poder voltar às quadras, mas mostrou otimismo e força de vontade para tentar retomar a carreira profissional antes da aposentadoria.

"Os próximos meses serão muito importantes para mim, em abril vou perceber melhor como o meu corpo se sente. Ainda não consigo correr nem fazer esforços mais exigentes, como parar e arrancar. Mas espero que já o consiga fazer daqui a uns tempos, para depois ver como reage o meu corpo", disse o suíço, que nesta semana saiu do Top 20 do ranking da ATP pela primeira vez desde 2001 - caiu do 17.º para o 30.º lugar.

"Perguntam-me se ainda volto este ano, mas só terei uma melhor resposta a partir de abril ou maio, mas estou muito motivado para fazer aquilo que tenho permissão para fazer. Amanhã estou de volta à academia e estou trabalhando o máximo que me deixam. Está tudo indo muito devagar e gostaria de fazer muito mais, mas os médicos não me deixam", acrescentou Federer.

Afastado desde a eliminação nas quartas de final em Wimbledon, o tenista jogou pouco nas duas últimas temporadas, somando apenas 19 partidas em 2021 e 2020. Ao todo foram 14 vitórias e cinco derrotas. Federer passou por uma nova cirurgia no joelho direito e luta agora para retornar ao circuito profissional nesta reta final de sua carreira.