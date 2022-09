Federer confirma despedida em jogo de duplas e espera jogar ao lado de Nadal

(via Agência Estado)

Roger Federer confirmou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, que o último jogo de sua carreira profissional no tênis será na disputa por duplas da Laver Cup, em Londres, na sexta-feira. O parceiro do suíço dono de 20 títulos de Grand Slams ainda não foi definido, mas ele espera que seja possível jogar ao lado do espanhol Rafael Nadal, um de seus maiores rivais.

Federer anunciou na semana passada a decisão de se aposentar e escolheu a Laver Cup, torneio do qual é um dos criadores, como palco da despedida. Nesta semana, o preparador físico Pierre Paganini comentou que não podia garantir a participação da lenda de 41 anos na disputa, uma vez que ele não joga oficialmente desde 7 de julho do ano passado, quando foi eliminado pelo polonês Hubert Hurkacz nas quartas de final de Wimbledon.

Na coletiva desta sexta, Federer reforçou a preocupação com a forma física e a colocou como motivo de jogar apenas nas duplas. "É um evento da ATP e não quero causar problemas", afirmou. "Estou me preparando para minha última partida nas duplas. Estou nervoso porque faz muito tempo que não jogo e espero estar competitivo", confessou.

Questionado sobre a possibilidade de jogar ao lado de Nadal, como ocorreu na edição 2017 da Laver Cup, o suíço mostrou-se empolgado. "Seria uma situação única se acontecer. Por todas as nossas lutas, pelo respeito que há entre nós. Nos demos muito bem durante as carreiras que construímos. É uma grande mensagem para o esporte, não apenas para o tênis. Seria um momento muito especial", disse.

O torneio reúne uma equipe com seis tenistas europeus das primeiras posições do ranking da ATP e outra com seis participantes de outros continentes. Os competidores são divididos em 12 partidas - nove em simples e três em duplas -, e a equipe que terminar com a maior pontuação vence. Um dos jogos de duplas terá a presença de Federer em quadra.