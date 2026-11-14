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Federação Portuguesa de Futebol altera grafia de número 7 e ?eterniza? Cristiano Ronaldo

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Federação Portuguesa de Futebol anunciou uma homenagem a Cristiano Ronaldo, recém-aposentado do time nacional após mais de duas décadas de serviços prestados. Agora, a camisa 7 da seleção terá uma grafia diferente das demais, como uma forma de diferenciar o número carregado pelo astro.

O novo uniforme será utilizado a partir deste sábado (14), no jogo diante da Dinamarca, às 16h45 (horário de Brasília), pela 5ª rodada da Nations League. Nessa partida, o jovem Carlos Forbs, que atua no Club Brugge, da Bélgica, terá a responsabilidade de carregar o histórico número.

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"A partir de hoje teremos assim, um número 7 diferente na camisa, mas com a mesma essência e o mesmo orgulho, reservando o anterior para a eternização de uma história que jamais será esquecida. Obrigado, Cristiano", diz o comunicado emitido pela entidade máxima do futebol português.

O astro comunicou sua aposentadoria no dia 05 de novembro, após desgastes com o técnico Jorge Jesus e com alguns jogadores do atual elenco da seleção. Cristiano Ronaldo foi convocado pela primeira vez em agosto de 2003, pelo brasileiro Felipão. Em 23 anos, foram 234 jogos e 146 gols anotados, além do título da Eurocopa e duas Nations League.

Agora sem o maior jogador de sua história, Portugal precisa da vitória diante dos dinamarqueses para confirmar matematicamente a classificação como líder do grupo A4 da Nations League. O duelo será realizado no Estádio Municipal de Braga.

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Os comandados de Jorge Jesus encerram a temporada na terça-feira (17), diante do País de Gales, no Cardiff City Stadium, às 16h45 (Brasília).

VEJA O COMUNICADO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL

Uma história que jamais será esquecida.

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A FPF decidiu que a partir do jogo de hoje com a Dinamarca, referente à 5.ª jornada da Liga das Nações, a camisola 7 da Seleção Nacional, que tantos anos pertenceu a Cristiano Ronaldo, passará a ter um design gráfico diferente, com um número 7, também diferente.

Esta é mais uma forma de eternizar o significado de um número tão especial e homenagear o legado que representa.

Porque há histórias, memórias, conquistas e emoções, que ficarão para sempre ligadas a Cristiano Ronaldo.

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A partir de hoje teremos assim, um número 7 diferente na camisola, mas com a mesma essência e o mesmo orgulho, reservando o anterior para a eternização de uma história que jamais será esquecida.

Obrigado Cristiano!

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