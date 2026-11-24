Federação Paulista revela grupos e sedes da 57ª Copa São Paulo de Futebol Júnior
Com a participação de 128 clubes, a 57ª Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada de 2 a 25 de janeiro de 2027. Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os 32 grupos e suas sedes, distribuídas em 28 cidades.
Maior vencedor da competição, com 11 títulos, o Corinthians vai disputar seus jogos da primeira fase no Grupo 8, em Sorocaba, juntamente com Real Soccer-SP, Cerrado-GO e o Tirol-CE.
O atual campeão Cruzeiro vai se apresentar na Chave 31 em Santo André, ao lado do Santo André, Treze-PB e Amadense-SE. Já o Palmeiras vai jogar em Barueri. Os demais integrantes do Grupo 25 são Santa Cruz,
Cascavel e Pinheiros-MA.
Flamengo e Athletico-PR não vão participar da Copinha. Estes times vão usar os jogadores jovens na disputa dos Estaduais.
Confira os grupos da Copinha 2027:
Grupo 1 (Votuporanga)
Votuporanguense
Fortaleza
Mirassol
Paulistano-MT
Grupo 2 (José Bonifácio)
José Bonifácio
América-RJ
Guarani
Olímpico-SE
Grupo 3 (São José do Rio Preto)
América-SP
Grêmio
Araucária-PR
Athletic-MG
Grupo 4 (Olímpia)
Olímpia
Goiás
Bragantino
Juventude Samas-MA
Grupo 5 (Assis)
Vocem
Vitória
CSA
Fluminense-PI
Grupo 6 (Presidente Prudente)
Grêmio Prudente
Chapecoense
Bangu
Rio Branco-ES
Grupo 7 (Embu das Artes)
Referência-SP
América-RN
Sertãozinho-SP
Monte Roraima-RR
Grupo 8 (Sorocaba)
Real Soccer-SP
Corinthians
Cerrado-GO
Tirol-CE
Grupo 9 (Franca)
Francana
Atlético-MG
Ponte Preta
União-TO
Grupo 10 (Patrocínio Paulista)
Meia-Noite
Cuiabá
Coimbra-MG
CSE-AL
Grupo 11 (Jaú)
XV de Jaú
Bahia
Novorizontino
Ji-Paraná-RO
Grupo 12 (Tietê)
Comercial Tietê
Náutico
Ituano
Macapá-AP
Grupo 13 (Ribeirão Preto)
Comercial
Botafogo-RJ
Capivariano
QFC-RN
Grupo 14 (Cravinhos)
I9-SP
Coritiba
Botafogo-SP
União ABC-MS
Grupo 15 (São Carlos)
Grêmio São-Carlense
São Paulo
Quixadá-CE
Capitão Poço-PA
Grupo 16 (Paulínia)
Paulinense
Avaí
Noroeste
São José-RS
Grupo 17 (Cosmópolis)
Cosmopolitano
Remo
Água Santa
Madureira-RJ
Grupo 18 (Araras)
União São João
Santos
Itabaiana-SE
Porto Vitória-ES
Grupo 19 (Guarulhos)
Flamengo-SP
Ceará
XV de Piracicaba
Campo Grande-MS
Grupo 20 (São Paulo - Terceiro Milênio)
Terceiro Milênio-SP
Retrô-PE
Portuguesa-SP
Tailândia-PA
Grupo 21 (Mogi das Cruzes)
União Mogi
Vasco
Camaçariense-BA
Barra-SC
Grupo 22 (Itaquaquecetuba)
Itaquaquecetuba
América-MG
Ferroviária
Sobradinho-DF
Grupo 23 (Taubaté)
Taubaté
Internacional
Independência-AC
Sampaio-RR
Grupo 24 (Guaratinguetá)
Atlético Guaratinguetá
Vila Nova
São José-SP
Rio Grande-RN
Grupo 25 (Barueri)
Palmeiras
Santa Cruz
Cascavel
Pinheiros-MA
Grupo 26 (Santana de Parnaíba)
Sfera-SP
Juventude
Fluminense de Feira-BA
São Paulo-AP
Grupo 27 (Osasco)
Osasco Sporting
Fluminense
Fast-AM
Batalhão-TO
Grupo 28 (São Paulo - Centro Olímpico)
Centro Olímpico-SP
CRB
Portuguesa Santista
Sampaio Corrêa-RJ
Grupo 29 (São Paulo - Nacional)
Nacional-SP
Sport
São Bernardo
Patriotas-PR
Grupo 30 (São Paulo - Rua Javari)
Juventus-SP
Criciúma
EC São Bernardo
Canaã-DF
Grupo 31 (Santo André)
Santo André
Cruzeiro
Treze-PB
Amadense-SE
Grupo 32 (São Paulo - Ibrachina)
Ibrachina-SP
Atlético-GO
Brasiliense
Paysandu