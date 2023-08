Federação Espanhola teria divulgado declaração falsa de Hermoso sobre beijo de Rubiales

O site Relevo trouxe à tona nesta terça-feira mais um capítulo referente ao beijo forçado dado pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, na jogadora Jenni Hermoso. De acordo com o veículo, a entidade teria produzido uma declaração falsa da atleta sobre o tema, uma vez que ela não quis se pronunciar após o ocorrido.

O departamento de comunicação da RFEF teria redigido o texto com os seguintes dizeres. "Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo dada a alegria imensa de ganhar um Mundial. O presidente e eu temos uma grande relação, seu comportamento com todas nós foi nota 10 e o gesto foi natural de carinho e agradecimento. Não se pode confundir um gesto de amizade e gratidão. Ganhamos um Mundial e não vamos tirar o foco do mais importante", escreveu a entidade como sendo uma fala de Hermoso.

A família de Hermoso chegou a ser procurada pelos canais Antena 3 e TVE, mas preferiu não comentar a ocorrência. A própria atleta foi bastante breve logo após a conquista do título em seus redes sociais. "Não gostei, o que posso fazer?"

Nas últimas horas tem intensificado a pressão para que Luis Rubiales renuncie ao cargo de presidente da RFEF. O presidente interior do governo espanhol, Pedro Sánchez, já expressou seu descontentamento com a atitude de Rubiales, mas não tem muito o que fazer no momento. Um órgão nacional, chamado Conselho Superior de Esportes precisa provocar o Tribunal Administrativo de Esportes para iniciar um processo de destituição. Ou seja, há um longo processo para tal.

Ainda de acordo com o site espanhol, não foram poucas as tentativas de lideranças da RFEF de convencer Hermoso a dar uma declaração conjunta com Rubiales para colocar panos quentes sobre a situação. A entidade anunciou há poucos minutos que vai realizar uma assembleia extraordinária na próxima sexta-feira, às 7h (horário de Brasília). Foram abertas diligências internas para apurar o caso na área de "Integridade". As federações territoriais, tais quais as Estaduais aqui no Brasil, corroboram o pedido de reunião com a intenção de prestar apoio a Rubiales.