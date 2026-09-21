Federação Espanhola surpreende e renova com De la Fuente até 2032: 'Projeto de estabilidade'

O encanto com o técnico Luis de la Fuente é tão grande entre os espanhóis após a conquista da Copa do Mundo de 2026 que a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) resolveu modificar um acordo verbal de ampliação do vínculo até 2030. Nesta segunda-feira, a entidade surpreendeu e oficializou a renovação com o comandante até a Eurocopa de 2032.

"A diretoria da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), presidida por Rafael Louzán e reunida na Cidade do Futebol de Las Rozas, aprovou por unanimidade a renovação do contrato do técnico da seleção principal, Luis de la Fuente, que permanecerá vinculado à entidade até 2032", anunciou a RFEF. "A decisão ocorre após o sucesso da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026, na qual a Espanha conquistou o título mundial."

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De La Fuente tinha vínculo assinado até a Eurocopa de 2028 apenas, mas a entidade queria tê-lo na Copa do Mundo de 2030 pelo fato de a Espanha ser uma das sedes ao lado de Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Após tratativas bem-sucedidas e sob o lema de "estabilidade", veio o acerto por mais duas edições da principal competição de seleção da Europa, da qual o país também defende o título após 2 a 1 diante da Inglaterra na decisão em Berlim.

"Buscamos um projeto de estabilidade e confiança. É uma proposta baseada na confiança em Luis de la Fuente e no projeto esportivo que ele lidera, abrangendo um ciclo de vários anos e competições importantes", destacou Rafael Louzán. "Estamos falando do técnico mais vitorioso da história da seleção e, após quatorze anos em nossa casa, é algo que Luis de la Fuente merece: um longo futuro na RFEF", completou o presidente da entidade.

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A RFEF fará uma cerimônia de oficialização do acordo na Cidade do Futebol, na qual De la Fuente dará uma entrevista acompanhado de diversos dirigentes do país. Antes, porém, o comandante dirige a seleção na largada da Liga das Nações, nesta longa Data Fifa de setembro e outubro, contra Inglaterra (sábado), Croácia (dia 29) e República Tcheca (3/10).