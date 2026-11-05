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Federação de Portugal exalta CR7 após aposentadoria da seleção: 'Líder inspirador'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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"Líder inspirador, exemplo de dedicação e símbolo máximo da alma da nossa seleção". Foi dessa forma que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) destacou a passagem de Cristiano Ronaldo pela equipe nacional em publicação feita na manhã desta quinta-feira, após o astro de 41 anos anunciar a sua despedida com a camisa lusitana.

A entidade que comanda o futebol local expressou o seu eterno agradecimento ao capitão e exaltou a importância de sua figura para os torcedores portugueses.

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"É com um sentimento de profunda gratidão e imensa admiração que a Federação Portuguesa de Futebol, vem publicamente, enaltecer e agradecer o percurso absolutamente extraordinário de Cristiano Ronaldo ao serviço do nosso país".

No comunicado, a FPF passou a limpo a sua trajetória, partidas disputadas, gols marcados e a coleção de recordes que ele acumulou em sua trajetória por Portugal. "O nosso capitão foi um líder inspirador, um exemplo de dedicação e o símbolo máximo da alma da nossa Seleção. Ao longo de uma carreira internacional lendária, pautada por 234 jogos e 146 gols marcados, o capitão carregou o país aos ombros, quebrou recordes e liderou a equipa na conquista de momentos que ficarão para sempre gravados na história do futebol nacional".

A homenagem lembra ainda que Portugal mudou de patamar no cenário internacional desde que o jogador revelado pelo Sporting ganhou fama nos gramados e passou a representar os portugueses pela equipe nacional.

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"Cada gota de suor, cada gol decisivo e cada braçadeira honrada em campo foram o reflexo do seu amor incondicional pela nossa camisola. A sua entrega e o seu legado transcendem as quatro linhas.

Cristiano Ronaldo elevou o nome de Portugal e inspirou gerações de jovens que sonham seguir as suas pisadas, sendo para muitos de nós, o melhor jogador de todos os tempos!"

O texto enfatiza ainda a realização de uma despedida digna de um jogador de tanta identificação com os torcedores. "É nossa firme e enorme vontade organizar, planear, participar e colaborar ativamente naquela que será sempre uma homenagem à altura da imensa carreira de Cristiano Ronaldo, na qual os adeptos e o país possam aplaudir e celebrar, mais uma vez, o jogador que tanto nos deu. Obrigado por tudo CAPITÃO! Esta será sempre a sua casa. Vamos ao gol 1000".

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Confira a íntegra do texto da Federação Portuguesa de Futebol

"A Federação Portuguesa de Futebol expressa o seu mais profundo e eterno agradecimento ao eterno capitão, Cristiano Ronaldo, que anunciou hoje a sua despedida definitiva da Seleção Nacional.

É com um sentimento de profunda gratidão e imensa admiração que a Federação Portuguesa de Futebol, vem publicamente, enaltecer e agradecer o percurso absolutamente extraordinário de Cristiano Ronaldo ao serviço do nosso país.

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Mais do que um atleta de eleição, o nosso capitão foi um líder inspirador, um exemplo de dedicação e o símbolo máximo da alma da nossa Seleção.

Ao longo de uma carreira internacional lendária, pautada por 234 internacionalizações e 146 golos marcados, o capitão carregou o País aos ombros, quebrou recordes e liderou a equipa na conquista de momentos que ficarão para sempre gravados na história do futebol nacional.

Cada gota de suor, cada golo decisivo e cada braçadeira honrada em campo foram o reflexo do seu amor incondicional pela nossa camisola.

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A sua entrega e o seu legado transcendem as quatro linhas.

Cristiano Ronaldo elevou o nome de Portugal e inspirou gerações de jovens que sonham seguir as suas pisadas, sendo para muitos de nós, o melhor jogador de todos os tempos!

Sendo assim, a Federação Portuguesa de Futebol recusa-se a deixar que este adeus se faça sem o devido tributo.

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É nossa firme e enorme vontade organizar, planear, participar e colaborar ativamente naquela que será sempre uma homenagem à altura da imensa carreira de Cristiano Ronaldo, na qual os adeptos e o país possam aplaudir e celebrar, mais uma vez, o jogador que tanto nos deu.

Obrigado por tudo, CAPITÃO!

Esta será sempre a tua casa!

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Vamos ao golo 1000!!!

Cidade do Futebol, Oeiras, 05 de novembro de 2026

A Direção da Federação Portuguesa de Futebol"

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