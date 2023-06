Favoritos continuam desapontando no início da temporada de grama em dia de novas surpresas

A temporada de grama no tênis começou de maneira surpreendente. Um dia após os principais favoritos darem adeus no Torneio de Stuttgart (queda de Stefanos Tsitispas) e no Torneio de Hertogenbosch (Daniil Medvedev), foi a vez dos segundos cabeças de chave também serem surpreendidos. Na Alemanha, o americano Taylor Fritz foi superado pelo húngaro Marton Fucsovics, enquanto o italiano Jannik Sinner perdeu do finlandês Emil Ruusuvuori na Holanda.

Fritz iniciou a partida contra Fucsovics já perdendo o serviço. Sem jamais conseguir ao menos criar um break point no saque do húngaro para tentar devolver a quebra, acabou perdendo a parcial por 6 a 4, após salvar dois set points.

Bastante incomodado com o serviço do oponente, o americano pouco conseguiu fazer em quadra. Em toda a partida, conseguiu somente um break point, no game oito do segundo set, mesmo assim, sem conseguir a quebra. Para piorar, ainda era pressionado a todo tempo.

Fucsovics, por outro lado, teve oito oportunidades de quebras e aproveitou uma em cada set para fechar o jogo em 7/5. Depois de irem iguais ata 5 a 5, o húngaro encaixou dois pontos seguidos para se garantir nas semifinais.

Pela frente, mais um americano. Neste sábado, desafiará o cabeça 3, Frances Tiafoe, que passou pelo italiano Lorenzo Musetti nas quartas de final com virada para 6/7 (6/8), 7/6 (7/4) e 6/2.

Em Hertogenbosch, os dois mais bem ranqueados que restavam na competição deram adeus nesta sexta-feira. Jannik Sinner, cabeça 2, não conseguiu se impor diante de Emil Ruusuvuori e deu adeus em sets diretos, com 6/3 e 6/4. Já o quarto favorito, o australiano Alex de Minaur acabou perdendo de virada para o holandês Tallon Griekspoor, que buscará vaga na decisão justamente contra o finlandês.