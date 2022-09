Favorito, Canelo vai receber R$ 340 milhões; GGG fica com R$ 225 milhões

Wilson Baldini Jr. (via Agência Estado)

Saul Canelo Alvarez é o favorito para vencer Gennady GGG Golovkin, neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, quando o mexicano vai colocar em jogo os cinturões do CMB, AMB, FIB e OMB dos pesos supermédios (até 76,203 quilos). O atual campeão paga US$ 100 a cada US$ 450 apostado nele, enquanto GGG proporciona US$ 340 a cada US$ 100 nele depositados.

O grande interesse do público pela luta, que proporcionou a venda dos 20 mil bilhetes disponíveis, pôde ser notada mais uma vez nesta sexta-feira, durante a pesagem, quando milhares de pessoas se aglomeraram em frente a T-Mobile Arena para ver os dois boxeadores na balança.

Aos 40 anos, GGG impressionou pelo físico avantajado, pela primeira vez como peso supermédio. O lutador do Casaquistão pesou 76,112 quilos, enquanto o mexicano acusou na balança 75,931 quilos.

O esperado terceiro duelo garantiu aos boxeadores bolsas milionários para subirem ao ringue. Canelo vai receber um total de US$ 65 milhões (R$ 340 milhões) e GGG vai ficar com US$ 43 milhões (225 milhões).

Os boxeadores se enfrentaram pela vez, em 2017, quando houve empate. No segundo encontro, em 2018, Canelo venceu em decisão apertada. Um jurado viu empate (114 pontos) e dois apontaram o mexicano vencedor por 115 a 113. Os dois duelos foram na categoria dos médios (72,575 quilos).

Canelo, de 32 anos, acumula um cartel de 61 lutas, com 57 vitórias (39 nocautes), duas derrotas e dois empates. GGG, de 40 anos, é dono de 42 vitórias (37 nocautes), um empate e uma derrota.