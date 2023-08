Fausto Vera desmente que passa por depressão no Corinthians: 'Estou 100% saudável e feliz aqui'

Fausto Vera não defendeu o Corinthians no domingo, contra o Coritiba, por causa de uma forte gripe, segundo o clube. O argentino esteve acompanhado da namorada na Neo Química para ver o jogo. Rendendo abaixo do esperado nos últimos jogos, o volante fez questão de esclarecer nesta terça-feira que nada tem a ver como uma possível depressão.

continua após publicidade

O volante já voltou a treinar no CT Joaquim Grava e disputa uma vaga de titular contra o São Paulo, nesta quarta-feira, a volta das semifinais da Copa do Brasil, no Morumbi, com o jovem Gabriel Moscardo. A definição sairá somente momentos antes de a bola rolar.

"Olá, bom dia! Só para esclarecer que estou 100% saudável e muito feliz aqui. Não acredite em tudo o que você L~e. Eles são falsos, todas as páginas ruins", afirmou em seu Instagram o volante, garantindo que não está passando Poor nenhum tipo de problema.

continua após publicidade

Desde uma sondagem do futebol italiano, possivelmente da Lazio, que Fausto Vera vem em queda livre no Corinthians. Chegou a perder a posição para Moscardo antes de o jovem passar por cirurgia de apendicite, e ainda viu seu nome envolvido em possíveis "problemas particulares" que estariam deixando-o desconcentrado, o que ele garante jamais ter existido.

"Esclareço porque recebo mensagens perguntando de pessoas que conheço. Saudações a todos e vai, Corinthians", fechou seu post, confiando em voltar a dar alegria à torcida corintiana e pronto para voltar a brigar pela vaga. Assim como Fausto Vera, Maycon também passou por momento de instabilidade no campo e deu a volta por cima. O argentino espera fazer o mesmo.