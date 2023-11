Família de Endrick vive expectativa de 1º jogo pela seleção no Brasil

A família de Endrick pôde acompanhar o filho num treino na Granja Comary e se disse realizada com a chegada do menino à seleção brasileira. Os familiares foram em peso para Teresópolis, com o aval do técnico Fernando Diniz. Cintia e Douglas Ramos, mãe e pai de Endrick, os irmãos Noah e Lavínia, o tio Marcelo, e os sobrinhos Wendrel Henrique e Theo Gustavo estiveram presentes numa área reservada próxima aos jornalistas na Granja no sábado. Eles estão no Rio desde sexta-feira. Foi a única data livre antes do confronto diante da Argentina, marcado para terça-feira, no Maracanã. Todos estão animados com a possibilidade de ver Endrick enfrentar Messi, mas não sabe se o atacante será titular.

continua após publicidade

"Era uma coisa que a gente só via pela televisão. Eu e minha família somos privilegiados por viver isso, um momento que o Endrick tanto lutou para conseguir. É o trabalho de uma equipe em volta dele, e com o esforço e a dedicação dos familiares. Desejo que muitos pais que estão nessa caminhada possam passar por essa experiência", disse dona Cíntia.

A irmã Lavínia, quase dez anos mais velha do que Endrick, concorda com a mãe e não conttém a emoção ao relembrar o passado. "É emocionante. Porque é uma sensação de felicidade, de orgulho. Era um sonho dele e de toda a família. Passa um filme na cabeça, sabe? De quando ele era pequenininho, o via jogando bola pra onde nós íamos. Tudo dele era bola, a vida dele era bola. E ver que minha mãe e meu pai trabalharam muito em cima disso. A correria que era de estar levando o Endrick aos treinos e vê-lo crescendo cada dia mais e hoje estar na seleção...", disse.

continua após publicidade

"É um filme que passa de toda a minha vida. Eu vim para São Paulo sem nada, trabalhava como auxiliar de limpeza no Palmeiras e vi meu filho crescer por obra do esforço de todos nós. É um momento único, e quando falo que é um filme, é a pura verdade, pois ele sempre disse que ia ser jogador, e há muitos anos profetizou que iria estar no Maracanã lotado com a seleção", revela Douglas Ramos, pai do atacante do Palmeiras.

Além de dar atenção à própria família, Endrick recebeu pedidos fotos de familiares de outros jogadores e convidados da CBF, entre eles torcedores de diferentes times, para uma foto. "O Endrick é isso o que as pessoas estão vendo. Um garoto que conquistou tudo rápido, mas que não perdeu a identidade. Segue com sua humildade e simplicidade. Ele escuta a mim, a mãe dele, e somos gratos a Deus por estar escrevendo mais uma página na história da nossa família", disse Douglas.